La Policía la encontró in fraganti retirando material sensible del galpón investigado.

El escándalo de Sur Finanzas volvió a sacudir la causa que investiga la ruta del dinero que rodea al entramado empresarial de Ariel Vallejo, hombre con vínculos directos con el universo del fútbol y estructuras cercanas a Claudio “Chiqui” Tapia. Este jueves, la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, fue sorprendida in fraganti retirando cajas, celulares y equipamiento informático de un galpón en Turdera, en el partido de Lomas de Zamora. La maniobra disparó nuevos allanamientos y su detención quedó a consideración del juez federal Luis Armella.

Todo se originó a partir de un llamado anónimo a la Fiscalía. Un comerciante de 72 años advirtió que hacía “veinte o veinticinco días” veía camionetas ploteadas con la marca Sur Finanzas descargando cajas en un depósito ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 11818. Esa misma tarde, según su relato, los vehículos volvieron a repetir la operación, lo que motivó la intervención judicial.

Cuando la Policía Federal llegó al sitio, encontró a la tesorera cargando cajas dentro de una camioneta Toyota SW4. En un primer momento escapó, pero minutos después regresó al galpón y fue demorada a unos cien metros del lugar. Dentro del vehículo se hallaron seis celulares —algunos encendidos, otros apagados—, una computadora y documentación que ahora será analizada por los peritos.

A partir de esa secuencia, el juez Armella ordenó allanar la casa de Sánchez y un local vinculado a un técnico informático que, según la tesorera, sería el destino del material que intentaba trasladar. Pasadas las 18 horas, la mujer seguía demorada a la espera de la decisión judicial.

El operativo original en el galpón ya había dejado una imagen contundente sobre la escala de la operatoria. La Policía encontró dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes —cuatro de gran tamaño—, posnets, documentación vehicular, dos computadoras, material médico, treinta cajas con papeles y hasta cinco cajeros automáticos. Para abrir las cajas fuertes, el juez debió convocar a Bomberos.

Estos movimientos se suman a la serie de medidas que Armella dispuso en los últimos días: siete allanamientos en Capital Federal sobre oficinas de empresas vinculadas a Vallejo —Minella Stadium S.A., Pro Entertainment S.A. y Roma Inversiones S.A.— y otros dos procedimientos en Lomas de Zamora, uno sobre una caja de seguridad y otro sobre un local de joyería administrado por la pareja de Vallejo.

La causa ya había tomado dimensión nacional tras los 33 allanamientos simultáneos sobre el mundo del fútbol, que alcanzaron sedes de la AFA, la Superliga y 18 clubes de Primera y Ascenso. El avance judicial empieza a mostrar la profundidad del esquema financiero investigado, mientras la Justicia busca determinar responsabilidades dentro del círculo dirigencial que rodea al presidente de la AFA.

