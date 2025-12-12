Tras las elecciones nacionales, el partido amarillo redefine su papel.

El Pro atraviesa un proceso de reordenamiento interno y territorial tras los últimos comicios y la conformación de las nuevas bancadas legislativas que dejaron al partido con menor representación en múltiples escenarios políticos. Analistas del espacio coinciden en que el objetivo principal ahora es “cimentar el camino de cara a la construcción de un candidato que sea una alternativa a Javier Milei en 2027”.

A nivel nacional, la bancado amarilla en la Cámara de Diputados se redujo drásticamente tras las elecciones: de 35 legisladores en 2021 a apenas 13 actualmente. Ante esa caída, el presidente del bloque, Cristian Ritondo, logró un acuerdo con sectores de la UCR y del MID para consolidar un espacio de 22 diputados “suficientemente importante como para negociar con La Libertad Avanza el Presupuesto 2026”.

La relación con La Libertad Avanza (LLA) sigue siendo uno de los principales temas que dividen al Pro. Pese a que una parte del bloque trabaja junto a La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, algunos dirigentes cuestionan esa estrategia interna. El diputado Martín Yeza fue tajante al afirmar en sus redes que “si sos del Pro asumís por el bloque Pro. Si decís que sos del Pro pero trabajás contra el Pro, no sos del Pro”, en alusión a legisladores que entraron al acuerdo pero no se consideran parte del partido amarillo.

En la provincia de Buenos Aires, el reordenamiento también fue intenso. La jura de los nuevos legisladores dejó al trío integrado por Diego Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro al frente de la conducción del espacio amarillo, en “sintonía absoluta con La Libertad Avanza”, según describen fuentes del ambiente político. Aunque el Pro no acompañó en bloque la aprobación de una nueva deuda provincial, sí colaboró para alcanzar los dos tercios necesarios para tratarla, especialmente para respaldar artículos vinculados a financiamiento a intendentes.

Dentro del Pro bonaerense coexisten corrientes distintas. Algunos dirigentes, como la intendenta de Vicente López Soledad Martínez y la exgobernadora María Eugenia Vidal, promueven la idea de mantener una identidad propia del partido y trabajar para “volver a ser una alternativa nacional” sin depender de acuerdos con La Libertad Avanza (LLA). Martínez fue una de las voces que insistió en la necesidad de contar con bancadas propias en los parlamentos para “preservar la identidad del partido”.

La reestructuración se reflejó también en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Pro sufrió una fuerte derrota en las urnas y redujo su representación en la Legislatura. El recambio en el cuerpo dejó al bloque con cinco bancas y la presidencia bajo la ex diputada nacional Silvia Lospennato. Las negociaciones internas para la distribución de cargos fueron seguidas de cerca por figuras como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y por referentes de otros espacios políticos, evidenciando un contexto de fragmentación y negociación.

Este reordenamiento del Pro en sus tres principales territorios —nacional, bonaerense y porteño— pone en evidencia las tensiones internas sobre la relación con La Libertad Avanza (LLA) y la búsqueda de una identidad política propia. El partido intenta así equilibrar su vinculación con fuerzas aliadas y su proyección como fuerza política relevante de cara a los desafíos electorales que se avecinan.

