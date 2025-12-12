La iniciativa busca impulsar políticas inspiradas en la experiencia argentina bajo el Gobierno de Milei.

Alemania lanzó el “Instituto Javier Milei”, una iniciativa que se propone estudiar, adaptar y promover políticas de desregulación inspiradas en la experiencia argentina bajo el Gobierno de Milei.

El proyecto fue impulsado por el abogado alemán Carlos Gebauer y aspira a instalar, dentro del continente, una agenda que reduzca la intervención estatal en ámbitos clave de la vida pública.

Aunque lleva el nombre del presidente argentino, el organismo funcionará como un think tank independiente, sin afiliación partidaria y con participación de especialistas europeos en derecho, economía y políticas públicas. Su enfoque será estrictamente continental: entre los principales ejes de trabajo figuran la desregulación económica, la reforma institucional y la disminución de la burocracia.

La conducción del instituto reúne a figuras destacadas del liberalismo europeo, lo que anticipa un perfil académico y político de fuerte visibilidad internacional. Entre sus referentes se encuentran Frauke Petry, exlíder de la formación alemana Alternativa para Alemania (AfD); Philipp Bagus, economista y autor de una biografía sobre Milei; Joana Cot, exdiputada del partido nacional-conservador alemán; Bárbara Kolm, presidente del Instituto Hayek de Viena; y Stefan Kooths, titular de la Sociedad Hayek y vicepresidente del Instituto Kiel.

El proyecto además se integra a una red internacional de organizaciones afines, entre las que destacan la Sociedad Friedrich von Hayek, de Alemania, y el Instituto Ludwig von Mises, de Estados Unidos. Con estos apoyos, la iniciativa busca consolidarse como un centro de referencia para el pensamiento libertario en Europa.

Según sus impulsores, el Instituto Javier Milei trabajará para “repensar el rol del Estado” a través de informes, análisis comparados, recomendaciones legislativas y articulación con otros espacios del liberalismo global. El objetivo es generar diagnósticos comunes entre distintos países y promover modelos de evaluación de políticas públicas basados en la tradición de la economía austríaca.

La alemana Frauke Petry subrayó el atractivo que generan las reformas argentinas entre los círculos europeos. Afirmó que la reducción del aparato estatal logró “mejorar la eficiencia de las prestaciones sin afectar a los sectores más vulnerables“.

El instituto buscará también estrechar vínculos con otros think tanks para coordinar campañas de comunicación, intercambiar modelos de desregulación y diseñar propuestas que puedan incorporarse al debate legislativo en la Unión Europea.

Derechadiario.com