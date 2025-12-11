Según la Bolsa de Cereales local, se producirán 6,2 millones de toneladas. El rendimiento récord es de 37,4 quintales por hectárea (qq/ha).

La campaña 2025/26 de trigo en Córdoba se perfila para ser récord.

Mientras que a nivel nacional se espera una producción (también histórica) que rondaría las 24,7 y 25,5 millones de toneladas, en la provincia se alcanzarían 6,2 millones de toneladas con un rendimiento de 37,4 quintales por hectárea (qq/ha).

En un contexto de precios internacionales relativamente bajos, el Valor Bruto de la Producción (VBP) del cereal cordobés se ubicaría en los máximos registrados con USD 1.320 millones, impulsado por una inversión de aproximadamente USD 500 millones por parte de los productores, según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

Campaña récord de trigo en Argentina

Durante las últimas cuatro campañas la producción nacional de trigo a nivel nacional ha exhibido un crecimiento sostenido.

Para el corriente ciclo 25/26, se mantendría dicha tendencia, estimando un récord productivo de 24,7 millones de toneladas, 33% por encima de lo obtenido en la campaña pasada y 9 millones de toneladas por encima del promedio, según los datos brindados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación.

Otras estimaciones, como la de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, son más optimistas y estiman una cosecha de 25,5 millones de toneladas.

Con respecto a las labores de cosecha, se encuentran desarrollándose en torno a niveles promedio, para los primeros días de diciembre ya se habría trillado el 47% de la cosecha.

La corriente cosecha inédita se alcanzaría en un contexto de menores precios internacionales, con una producción mundial que sería récord (829 mill de tn), acompañada por una relación stock/consumo que se posicionaría por encima del promedio.

Lo dicho anteriormente, daría como resultado una elevada oferta del cereal mundial según los datos brindados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Precio del trigo para la exportación

En el plano de las cotizaciones, esta abundancia del trigo se vería reflejado en los distintos mercados.

En el plano local, el precio de exportación para diciembre de 2025 se estima en USD 177 por tonelada, USD 15 por debajo del diciembre de 2024, continuando con la tendencia bajista de los últimos ciclos y ubicándose como el precio más bajo a cosecha de los últimos 5 años.

Por el lado de los precios internacionales (FOB), Argentina presenta la menor cotización en comparación a Estados Unidos y Francia, comercializándose a USD 208/Tn a fines de noviembre.

Dicha posición coloca al trigo argentino en un plano más competitivo, permitiendo compensar el elevado costo de flete que debe hacerse frente para colocar la producción local en los distintos destinos y las diferencias en la calidad frente al resto de los competidores.

Las exportaciones de trigo argentino estimadas para el 2026 se posicionarían en 15,5 millones detoneladas, el volumen más alto registrado.

Lo cual, se reflejaría en un ingreso de divisas de USD 3.100 millones, posicionándose USD 1.000 millones por encima del promedio anual de divisas, aun así, no se lograría alcanzar ingresos históricos dada las menores cotizaciones de los distintos mercados.

Panorama del trigo en Córdoba

En la provincia de Córdoba el resultado del nuevo ciclo del trigo seguiría la tendencia nacional.

Según las estimaciones del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba (DIA), se esperaría una excelente campaña que la ubicaría como la mejor de la historia para el cereal desde que se registran datos en la Institución.

En cuanto a ello, la producción se ubicaría en 6,2 millones de toneladas, 133% por encima del promedio, con alrededor de 1,8 millones de hectáreas sembradas y un inédito rendimiento del 37,4 qq/ha.

Estos resultados podrían verse alcanzados debido al estado general que viene desarrollando el cereal dentro de la provincia entre excelente y muy bueno.

Trigo: valor bruto de la producción e ingreso bruto de los productores

Considerando la cotización y el volumen esperado se puede estimar el valor bruto de la producción (VBP) para la campaña 2025/26 del cereal.

Este indicador expresa los ingresos totales generados por los actores de la cadena, incluyendo los derechos de exportación.

El VBP puede tomarse como una medida de facturación agregada del volumen producido, independientemente de su destino de venta (mercado interno o externo) y, constituye una herramienta para evaluar el impacto económico del agro sobre la economía local.

En este contexto, el VBP estimado del trigo en Córdoba para esta campaña alcanzaría USD 1.320 millones, alcanzando el mayor resultado registrado, 60% por encima de la campaña previa y USD 660 millones por encima del promedio.

También se puede calcular el ingreso bruto de los productores (IBP) que representa la porción del ingreso total que mantendrían aquellos agentes que participaron en la actividad del cereal, y se obtiene mediante la multiplicación del volumen producido y el precio en el mercado disponible al momento de la cosecha.

Para la campaña mencionada, el IBP en la provincia se ubicaría en USD 1.080 millones, 55% por encima de la campaña previa, siendo la más alta de la serie histórica registrada y, de esta manera, la cosecha a nivel agregado más que compensaría los bajos precios.

Mientras que, la inversión realizada por los productores cordobeses se ubicaría alrededor de USD 500 millones.

