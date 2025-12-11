El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y la víctima fatal era una chica de 20 años que llegó a proteger a su hijo para que no resultara alcanzado por las balas.

Se conocieron impactantes detalles del asesinato de una joven de 20 años que murió al ser agredida a balazos por dos individuos, al quedar atrapada en una presunta venganza originada por una deuda de dinero, mientras se hallaba acompañada por un hombre, de 32, que resultó gravemente herido.

El suceso, consumado a manera de emboscada, se registró en el sur del conurbano bonaerense y un niño, de dos años e hijo de la mujer, estaba en el lugar del ataque, pero resultó ileso. Los pesquisas policiales detuvieron luego a los criminales.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Aylén Valdez, de 20 años; mientras que el herido es Brian Leonel Luna, de 32.

De acuerdo a lo agregado por los informantes, el hecho se produjo el martes en Santiago Derqui al 1000, entre Arenales y Juan Manuel Prieto, cuando esta muchacha, el menor y Luna arribaron al lugar a bordo de un Citroën C4 Lounge blanco, con el dominio finalizado en JB.

Trascendió que los malvivientes llegaron al sitio (uno de ellos en bicicleta) y que agredieron a las víctimas a disparos, para, de inmediato, darse a la fuga.

Miembros del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado que se recibió en el número de emergencias 911, se apersonaron en el escenario de dicho crimen y observaron el cadáver de la mujer tendido en el pavimento y en cercanías del rodado; en tanto que Luna yacía herido, con un balazo en el cuello, en el habitáculo del Citroën, que se hallaba estacionado en una de las veredas. El pequeño, de nombre Valentín, salió ileso.

Minutos más tarde, al hombre se lo condujo al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Lucio Meléndez.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y determinaron que presentaba impactos de arma de fuego en la región torácica y en el brazo izquierdo.



En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito y de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona realizaron un allanamiento en una finca situada en Francisco Vidal al 1300, en el cruce con Marcos Sastre, donde se apresó a uno de estos hampones, de 19 años y apodado Pachorra, incautándose en su poder varias prendas de vestir que tenía colocadas al momento del suceso y un aparato de telefonía celular.

A su vez, en una vivienda ubicada en Carlos Morel al 1900, en la esquina con Florida, se capturó a un adolescente, de 16 años, a quien le secuestraron ropas, un celular y una pistola Bersa Thunder Ultra Compact Pro de calibre nueve milímetros con la numeración limada.

Hipótesis

Hasta el momento, se cree que los delincuentes citaron telefónicamente a Luna con el objetivo de vengarse por una deuda de dinero.

Intervinieron en la causa, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio y lesiones”, el doctor Gerardo Adrián Loureyro, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1, y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 5 de los tribunales de la jurisdicción.

