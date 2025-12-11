La policía informó que el robo se produjo en la zona oeste del conurbano bonaerense, en donde los delincuentes persiguieron a la víctima, la interceptaron y le robaron su motocicleta luego de amedrentarla con disparos al aire.

Momentos de extrema tensión se vivieron en la zona oeste del conurbano bonaerense, en donde dos ladrones le robaron la moto a una mujer de 51 años y, cuando vecinos intentaron auxiliarla, los delincuentes dispararon al menos 12 veces a las casas de estos y escaparon raudamente, aunque acabaron siendo detenidos en Hurlingham.

Fuentes policiales informaron que el episodio comenzó cerca de las 13 del miércoles, sobre la calle Defensa, en donde los malvivientes comenzaron a seguir a la víctima, quien circulaba en su motocicleta Kawazaki Z400, pero en la esquina con Primera Junta la interceptaron y le robaron el vehículo.

En medio de los gritos de la mujer, los vecinos quisieron auxiliarla, pero los asaltantes comenzaron a disparar contra varias casas: al menos 12 balazos quedaron registrados en paredes, vidrios y casquillos esparcidos en la vereda.

Cuando huían, uno de los ladrones fue embestido por detrás por un verdulero que, al pasar por la zona con su Fiat Palio rojo, intentó frenar su escape, pero la maniobra terminó mal: si bien chocó al delincuente, también impactó contra un árbol, destrozando el frente de su vehículo.

En tanto, mientras los peritos trabajaban en la escena, levantaba pruebas y tomaban testimonios, una serie de procedimientos permitió rastrear a los sospechosos, y el dato clave fue el localizador satelital de la moto robada, cuya señal figuraba en el celular de la víctima.

Tras esta situación, la señal llevó a los investigadores hasta una vivienda de la calle Juan de Landara en Hurlingham. Allí, bajo la supervisión del fiscal Claudio Oviedo, se realizó un allanamiento que culminó con la detención de los presuntos autores y el secuestro tanto de la moto sustraída como de la utilizada en el asalto.

¿Qué dijo la víctima dle robo?

Sol, la víctima del episodio, contó a un medio cómo fue la violenta situación: “Fueron dos o tres disparos hacia mí, sí, el resto para todos los costados, para los vecinos, para la verdulería, una locura. Yo estoy indignada, no puedo creer que pasen estas cosas, que sean tan grave y no pase nada”.

“Perdí la libertad que tanto amo y ahora tengo un miedo terrible. Ese hombre, que fue a chocar a los delincuentes, es un vecino de acá. Yo estaba asustada, pegada al portón, no lo vi, pero parece que lo persiguió y lo chocó”, sumó.

“Estoy con miedo y a la vez con mucha bronca que sigan pasando estas cosas, que uno no pueda andar tranquilo, que esté viva de milagro. No se entiende como estoy parada hablando con ustedes bien, terrible como no pasa nada”, dijo y completó: “Puedo recordar que gritaban ‘bajate de la moto’ y muchos insultos, espero que quienes tengan que hacer algo hagan algo porque nos están matando, yo zafé, pero hay muchos que no”.

