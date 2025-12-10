Se estima que el costo fiscal directo para el estado nacional sería de u$s520 millones. En el extremo, cuanto mejor reaccionen los productores y más exporten, el costo podría recuperarse con la recaudación de las retenciones que seguirán vigentes.

El ministro Luis Caputo procura aprovechar cualquier recoveco fiscal que encuentra para dar cumplimiento a las demandas de los diferentes actores económicos de rebajar impuestos. Y en ese caso, volvió a reducir los derechos de exportación del campo. De acuerdo con estimaciones privadas, el costo fiscal de la medida sería del 0,08% del PBI.

Caputo dijo al respecto, en el marco de una charla organizada por la Fundación IEB, que el Gobierno “está retribuyendo parcialmente” todo lo que ha aportado el campo al país en los últimos años. Aclaró que “todavía hay un camino largo” para la eliminación completa.

“En la medida que tengamos espacio fiscal lo vamos a seguir haciendo. Este es uno de los impuestos que nos molestaba”, explicó Caputo.

También dijo que “el impuesto al cheque es muy molesto, lo mismo que Ingresos Brutos y las tasas que cobran las provincias y los intendentes”. En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que “creciendo al 6% por año la mayoría de estos impuestos se van”.

Cuánto cuesta la reducción

Según señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal “el costo fiscal directo neto de la mayor recaudación del Impuesto a las Ganancias para Nación sería de 0,08% del PBI”. Esto es, que al bajar el impuesto, la empresa tiene una mayor rentabilidad que se refleja en el impuesto.

El Gobierno Nacional anunció una reducción de las alícuotas de derechos de exportación aplicadas al sector agrícola. Los cambios establecidos son los siguientes:

Soja: de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

“Esta medida implicaría un costo fiscal directo de aproximadamente u$s570 millones”, dice el reporte del IARAF. La entidad detalla que “para el Gobierno nacional, si se considera el aumento posible de recaudación del Impuesto a las Ganancias dada la distribución de coparticipación, se reduce el costo fiscal directo a u$s520 millones, equivalente a $704.600 millones y a 0,08% del PBI”.

“Además, las provincias y CABA recibirían u$s66 millones por la coparticipación del incremento de recaudación del Impuesto a las Ganancias”, estimó el IARAF.

El reporte indica que “si los productores reaccionan positivamente al mayor precio percibido y aumentan su producción, puede elevarse la base imponible y generarse una recaudación adicional de los propios derechos de exportación, en caso de que no se hayan eliminado”.

“Dependiendo del grado de elasticidad de la oferta, se tendrá el porcentaje de recaudación de derechos de exportación recuperada. En un extremo, puede compensar completamente la reducción, es decir, el incremento de la producción puede incrementar la base imponible del tributo y compensar el descenso de la alícuota”, plantea el informe.

