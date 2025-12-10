Entidades rurales valoran la quita de impuestos distorsivos. Exigen que la Provincia y municipios imiten el ajuste.

La decisión del Gobierno Nacional de Javier Milei de reducir las retenciones a los granos generó una inmediata satisfacción en el sector productivo cordobés. Las entidades agropecuarias de la provincia consideran que esta medida confirma la coherencia del Ejecutivo en el rumbo económico trazado. Para el campo de Córdoba, la baja de estos impuestos distorsivos representa una señal clave de previsibilidad para la inversión privada local.

Las cuatro cadenas principales de cultivos aseguran que la normalización paulatina de las variables macroeconómicas mejora la competitividad. Desde las entidades Acsoja, Asagir, Argentrigo y Maizar destacaron que la reducción de la carga fiscal es vital para el crecimiento del agro. El comunicado conjunto resalta que no buscan privilegios especiales, sino que se remuevan los obstáculos estatales que frenan el desarrollo.

Los productores exigen ahora el alineamiento de las administraciones provinciales y municipales en este sendero de austeridad y baja de tasas. Advierten que para acelerar el ritmo de expansión económica en el interior productivo es necesario que todos los niveles del estado se ajusten. Consideran indispensable que gobernadores e intendentes dejen de asfixiar al sector privado y acompañen el esfuerzo de la nación por liberar.

Respaldo institucional y la mirada de la Bolsa

El apoyo a la decisión oficial fue contundente desde la Bolsa de Cereales de Córdoba, que se sumó al respaldo de sus pares de la región centro. La entidad cordobesa consideró que la medida va en línea con la necesidad urgente de reducir la asfixiante carga impositiva sobre el sector. Sostienen que este paso reafirma el camino hacia la eliminación definitiva de un impuesto que consideran sumamente distorsivo para la cadena.

Desde Coninagro valoraron la señal hacia el campo y confían en que el objetivo final del gobierno libertario es la eliminación de retenciones. La entidad que agrupa a las cooperativas indicó que el alivio fiscal permite crecer en producción y exportaciones genuinas para la Argentina. Celebran que el estado empiece a retirarse de la ecuación económica para dejar hacer a quienes verdaderamente generan la riqueza del país hoy.

El sector no ve el alivio como un hecho aislado, sino como parte de un plan mayor que incluye la necesaria modernización laboral para el agro. Destacan medidas como la amortización acelerada para equipos de riego y la exención del IVA, que mejoran sustancialmente el clima de inversión. Estas reformas estructurales apuntan a solucionar problemas históricos de rentabilidad y permiten proyectar un crecimiento a largo plazo.

Derechadiario.com