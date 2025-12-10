Dos hermanos, un abogado y la propietaria de un inmueble donde eran explotadas las víctimas, fueron declarados culpables por los hechos ocurridos entre 2022 y 2023 en Bahía Blanca.

Dos hermanos y un abogado fueron condenados a penas de entre cuatro y ocho años de cárcel por integrar una banda dedicada al delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de tres mujeres, dos de ellas transgénero y una menor de edad.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca determinó que los hechos habrían ocurrido durante 2022 y 2023 en esta ciudad.

Además, el caso tuvo una cuarta imputada, propietaria de unas de las viviendas donde eran explotadas las víctimas, condenada a una pena de ejecución condicional por explotación de la prostitución ajena.

El veredicto coincidió con el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), representado en este debate por el fiscal federal Agustín Carestia y el auxiliar fiscal Justo Sebastián, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Bahía Blanca.

Cómo parte del fallo, el tribunal integrado por los jueces Ernesto Sebastián, José Fabián Asís y Marcos Javier Aguerrido, dispuso el decomiso de dos inmuebles de la ciudad de Bahía Blanca, donde las víctimas eran explotadas, uno en la calle Tucumán al 1200 y el otro en Catamarca al 500S, y ordenó la reparación económica para las tres: dos de ellas con un monto de 20 millones de pesos para cada una, y de 13 millones para la tercera.

La pena más alta fue para Karina Carrasco (51), sentenciada a ocho años de prisión efectiva, al ser declarada culpable del delito de trata de personas, en las modalidades de captación y acogimiento, con respecto a las tres víctimas, y traslado, en relación a una de ellas, con la finalidad de explotarlas sexualmente.

La carátula del caso fue agravada por haber sido cometido el hecho contra tres víctimas, abusando de su situación de vulnerabilidad, haber participado tres o más personas en la comisión del delito y por haberse logrado la consumación de la explotación.

Su hermano, Santiago Carrasco (55), fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe secundario del mismo delito por el que fue condenada la mujer, ya que, de acuerdo a lo acreditado en el debate, era el cuidador de uno de los sitios de explotación y colaboraba en la captación.

En su caso, la pena quedó unificada en 5 años de prisión por una condena previa en una causa que tramitó en la justicia ordinaria, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

El tercer condenado fue el abogado José Andreatta (52), quien recibió una pena de cuatro años de prisión como partícipe secundario del delito de trata de personas agravada y como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y de tenencia ilegítima de DNI ajeno.

Según lo probado en el juicio, el letrado era el asesor legal de la principal imputada y quien la aconsejaba a que haga firmar a las víctimas recibos de alquiler con el fin, ante un inconveniente judicial, de demostrar el desconocimiento que ella tenía de la actividad que desarrollaban las víctimas, lo que fue descartado en el debate. El profesional también tenía relaciones sexuales con las víctimas.

