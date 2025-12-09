En el evento se debatió sobre el presente y futuro de la actividad espacial en el país.

Los días 3 y 4 de diciembre, la empresa VENG formó parte del encuentro “Argentina y el sector satelital: innovación, desarrollo y oportunidades de crecimiento”, organizado por la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Embajada Abierta en la sede de INVAP en San Carlos de Bariloche.

El evento reunió a las principales instituciones del ecosistema espacial nacional, organismos del sector público, empresas tecnológicas, universidades y referentes de la industria para debatir sobre el presente y futuro de la actividad espacial en el país.

La apertura estuvo a cargo del Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el Gerente General y CEO de INVAP, Darío Giussi; la representante en la Argentina de la Fundación Konrad Adenauer, Susanne Käss; y el Presidente de la Fundación Embajada Abierta, Jorge Argüello, organizaciones responsables de la convocatoria.

A lo largo de las dos jornadas participaron autoridades y especialistas del sector espacial argentino, entre ellos el Director Ejecutivo y Técnico de la CONAE, Raúl Kulichevsky; representantes de ARSAT, INIDEP, CNEA, EPIC Aerospace, Ascentio Technologies, Satellogic, MSF Tech, Mecánica 14 y referentes universitarios de la UNLP, UBA, UNSAM y ITBA, entre otros actores clave del ámbito científico-tecnológico.

En este marco, VENG tuvo una participación activa en los diferentes paneles del programa. En el Panel 2: “Beneficios de la información satelital para la sociedad”, el Gerente Técnico, Pedro Riva, expuso sobre las aplicaciones y beneficios de la información de radar en el desarrollo socioeconómico.

En el Panel 3: “El desarrollo de la industria espacial en la Argentina”, el Gerente General de VENG, Laureano Quiroga, presentó la conferencia “La nueva economía espacial”, donde resaltó que la industria satelital atraviesa un crecimiento exponencial a nivel mundial y que la verdadera revolución se encuentra en la capacidad de transformar datos satelitales en decisiones concretas para la sociedad.

En este sentido, enfatizó la necesidad de que todo el ecosistema tecnológico argentino (Estado, empresas, startups y universidades) trabaje de manera articulada para aprovechar la oportunidad histórica de la economía espacial, hoy considerada una infraestructura esencial para el desarrollo económico.

Además, Quiroga subrayó que VENG ha logrado “crecimiento en el desarrollo comercial de la información satelital de un 40% en los últimos 9 meses con proyección similar para el 2026”. Al mismo tiempo, el Gerente General de la compañía subrayó “la capacidad y calidad que tenemos en Argentina para entender y atender la necesidad del servicio satelital y la necesidad de los clientes. En VENG ofrecemos servicio especializado y personalizado, todos los días las 24 horas”.

“Si en 20 años se estima que habrá más de 100.000 satélites orbitando, quiere decir que la economía espacial va a ser realmente virtuosa para el país y para la economía. Si actuamos e interactuamos entre los actores, poniendo lo mejor de cada sector, integrándonos y trabajando colaborativamente, haremos que las cosas sucedan. Somos los protagonistas del nuevo ecosistema espacial y este presente nos demanda sinergia que nos posicione donde ya estuvimos y que hoy podemos estar mucho mejor”, afirmó Quiroga.

Finalmente, en el Panel 4: “Las Universidades nacionales en la actividad espacial”, el Presidente de VENG, Roberto Yasielski, participó en representación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), donde dirige la carrera de Ingeniería en Sistemas Espaciales, abordando el rol de la academia en la formación de talento especializado para el sector.

El encuentro también incluyó un diálogo público entre Conrado Varotto, fundador de INVAP y ex Director Ejecutivo y Técnico de CONAE, y Jorge Argüello, presidente de Fundación Embajada Abierta, para reflexionar sobre el camino recorrido por la Argentina en materia espacial. Al finalizar, se reconoció a Varotto por su trayectoria y aporte a la tecnología nacional.

Desde VENG destacaron la importancia de participar en un espacio que potencia el intercambio entre instituciones, promueve sinergias entre organismos públicos y privados, y abre nuevas oportunidades de cooperación para fortalecer la cadena de valor espacial.

La empresa subrayó que el crecimiento del sector depende de la capacidad nacional para agregar valor a los datos provenientes de satélites (especialmente en la etapa downstream) y transformarlos en servicios concretos para la sociedad, desde la gestión ambiental y la agricultura hasta la logística, la resiliencia climática y la respuesta ante emergencias.

