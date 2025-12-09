El heroico oficial estaba trabajando en su día libre como chofer para una aplicación de viajes.

Un efectivo de la Policía Federal Argentina, que en su día libre trabajaba como chofer para una aplicación de viajes, abatió a un peligroso ladrón de 15 años que lo había emboscado y asaltado junto a varios cómplices en las inmediaciones de la villa San Petersburgo, en San Justo, en el oeste del Conurbano bonaerense.

El episodio ocurrió durante el fin de semana, mientras el suboficial, de 30 años, manejaba su Chevrolet Corsa gris, vehículo que utilizaba para realizar traslados. En ese contexto, aceptó un viaje solicitado mediante la plataforma y se dirigió hacia la calle Colonia, a pocos metros del asentamiento.

Cuando el agente llegó al punto indicado para recoger al presunto pasajero, fue sorprendido por un grupo de al menos ocho delincuentes. Según su testimonio, apenas detuvo el auto, uno de los asaltantes ingresó por una de las puertas traseras y lo agarró del cuello, mientras que el resto de la banda se acercó rápidamente para sumarse al ataque.

En su declaración judicial, el policía afirmó que alcanzó a ver “entre 7 y 8 sujetos” y subrayó que “uno de ellos armado”. En ese momento logró sacar su arma reglamentaria, una pistola Bersa TPR9 calibre nueve milímetros, y efectuó un disparo contra uno de los ladrones que estaba fuera del vehículo e intentaba abrir la puerta del conductor.

El ladrón de 15 años retrocedió unos metros y cayó herido sobre la vereda. Sus cómplices abandonaron el robo y acudieron a asistirlo. Lo levantaron entre varios, lo cargaron en otro automóvil y lo llevaron al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Diego Paroissien, en Isidro Casanova.

De acuerdo con fuentes policiales, el delincuente llegó sin vida al centro de salud. Fue identificado como Deian Samir Díaz, residente de la villa mencionada y con múltiples antecedentes penales. En simultáneo, en medio del caos, el otro asaltante que ya estaba dentro del vehículo aprovechó para robar el celular del policía y escapar corriendo.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza, que caratuló el expediente como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y homicidio, aunque no tomó ninguna medida contra el efectivo al entender que actuó en legítima defensa. Los investigadores continúan trabajando para identificar y detener a los demás implicados que permanecen prófugos.

Derechadiario.com