Asumirá como diputado y seguirá apoyando el rumbo de libertad impulsado por el Gobierno.

Luis Petri presentó su renuncia al Ministerio de Defensa, efectiva desde el 9 de diciembre, y publicó una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que repasó los hitos de su gestión, reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas y dejó un mensaje político contundente elogiando a todo el gabinete: “La misión está cumplida”. El mendocino asumirá ahora su banca en la Cámara de Diputados, electo el pasado 26 de octubre.

En la carta, Petri afirma que haber servido como ministro durante la presidencia de Milei quedará “grabado en su memoria y en su corazón”, y recuerda que su designación llegó acompañada de una misión de enorme trascendencia: reconstruir la capacidad operativa del sistema de defensa, modernizar material crítico y respaldar a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas después de décadas de desinversión, persecución y cancelación bajo los gobiernos kirchneristas.

El exministro repasó además el papel histórico de las Fuerzas Armadas en la independencia argentina y destacó que recuperar ese legado era un paso indispensable para proyectar a la institución hacia el futuro. Según expuso, hoy cumplen un rol central en la defensa territorial, la protección de recursos en la zona económica exclusiva y la asistencia a la población en emergencias, mencionando operaciones en Salta, Misiones, Jujuy, Bahía Blanca, Zárate, Campana, Córdoba, Bariloche y El Bolsón.

Petri subrayó que, en estos dos años, se ejecutó un proceso de transformación histórico siguiendo las directivas de Milei como Comandante en Jefe: modernización doctrinaria, recuperación de equipamiento, fortalecimiento del adiestramiento con países aliados y reformas en la formación de cadetes y soldados voluntarios. Aseguró que, gracias al respaldo permanente del Presidente, fue posible encarar reformas que durante años parecían imposibles y devolverle al personal militar y civil el orgullo de pertenecer a unas Fuerzas Armadas “respetadas y valoradas por la sociedad”.

Petri elogió el liderazgo del Presidente y de todo el Gabinete, a quienes agradeció por haber conformado “un verdadero equipo” que no esquiva responsabilidades y enfrenta los problemas heredados “sin tirar la pelota afuera”, pensando en las generaciones presentes y futuras pese a los costos que una oposición mezquina intenta imponer.

También destacó el compromiso del Estado Mayor Conjunto y de cada rama de las Fuerzas Armadas, afirmando que el profesionalismo de sus miembros permitió consolidar una agenda de transformación con bases sólidas para el futuro.

Petri celebró culminar su gestión con la llegada de los aviones F-16, la adquisición militar más importante de los últimos 40 años, que —según afirmó— garantizarán la defensa del espacio aéreo ante cualquier amenaza. “La misión está cumplida: los F-16 ya pisan nuestro suelo y son de todos los argentinos”, sostuvo.

El exministro informó que viajará el 9 de diciembre a la Antártida, donde comenzó su gestión en 2023 junto a Milei. En ese marco, afirmó que bajo el liderazgo del Presidente “Argentina será el país más libre del mundo”, dejando atrás la decadencia para convertirse en “el país del principio del mundo”, con una presencia estratégica creciente en territorio antártico.

Petri cerró su carta con un mensaje de respeto, gratitud y compromiso con las ideas de la libertad. “Viva la Libertad. Viva la Patria”, concluyó.

