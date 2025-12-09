El presidente argentino destacó el potencial económico de la propuesta para Mendoza y el país.

En la previa de una votación clave en la Legislatura de Mendoza, el presidente Javier Milei manifestó públicamente su apoyo al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, una iniciativa que podría marcar un punto de inflexión para el sector minero provincial.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario destacó el potencial económico de la propuesta y cuestionó con dureza la posición del kirchnerismo frente al desarrollo del sector.

Según explicó Milei, la sesión legislativa prevista para mañana representa una oportunidad determinante para la economía mendocina. “Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”, puntualizó el Presidente, subrayando la magnitud de la inversión y su impacto potencial.

El jefe de Estado también utilizó el mensaje para remarcar la resistencia de sectores opositores al avance del emprendimiento. “Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”, afirmó.

Sobre a la votación, Milei expresó optimismo respecto del resultado y resaltó que la provincia se encuentra ante una posibilidad inédita en dos décadas. “Aún así confiamos en que el proyecto se apruebe, porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años”, aseguró.

En su mensaje, el Presidente volvió a referirse al rol estratégico que asigna a la minería dentro del modelo económico que impulsa su administración. “Esta nueva Argentina crecerá de la mano de los tres principales vectores de la economía, el campo, la energía y la minería”, señaló, reforzando la idea de que el sector será uno de los motores del desarrollo nacional.

Milei también destacó el posicionamiento internacional de Mendoza en materia vitivinícola y sugirió que la provincia posee condiciones similares para competir en el mercado minero global. “Mendoza es una provincia altamente competitiva que ha posicionado sus emblematicos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera”, expresó.

El Presidente concluyó su publicación renovando su respaldo a la provincia y a quienes promueven el proyecto. “Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.

