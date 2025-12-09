Milei se suma a líderes democráticos para acompañar a María Corina Machado en el recibimiento del Nobel de la Paz.

El Presidente Javier Mileipartirá esta noche rumbo a Oslo para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Se trata de la dirigente venezolana que se convirtió en el símbolo internacional de la lucha contra la narcodictadura de Nicolás Maduro.

La decisión de asistir implica una clara decisión del Gobierno de acompañar a las democracias occidentales en la presión internacional contra el chavismo. Asimismo, consiste en un respaldo al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien ganó las elecciones pero fue impedido de asumir por el régimen.

Milei viajará en un vuelo especial junto a su Secretaria General, Karina Milei, con llegada prevista para la tarde del martes.

Líderes democráticos de la región estarán presentes en la ceremonia

Además del mandatario argentino, asistirán los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y el propio González Urrutia. Será un encuentro clave de jefes de Estado que reconocen la gravedad de la crisis venezolana y respaldan la restitución de la democracia. En ese contexto, entienden el rol central de Corina Machado en esa lucha.

También participarán referentes internacionales como María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos, y Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española. Desde Argentina, viajará además Gabriel Volpi, encargado de negocios en Venezuela y pieza clave en el vínculo con la resistencia democrática.

La ceremonia incluirá actividades culturales en el Centro Nobel de la Paz con artistas venezolanos, entre ellos la pianista Gabriela Montero y el cantante Danny Ocean. El premio a María Corina será entregado por la fundación del Nobel en conjunto con los cuatro presidentes presentes.

Movilizaciones y actos en Oslo para visibilizar

Durante el miércoles, organizaciones de la diáspora venezolana realizarán múltiples actividades alrededor del Centro Nobel. A partir de las 12 hs, en la Plaza del Ayuntamiento de Oslo, se montarán pantallas gigantes que mostrarán videos documentando violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura.

Más tarde se llevará a cabo la tradicional Marcha de las Antorchas, coordinada este año por The Norwegian Venezuelan Justice Alliance. Miles de manifestantes iluminarán las calles de la capital noruega hasta llegar al Parlamento, donde se realizará el acto de clausura.

Aunque históricamente esta marcha era organizada por el Consejo Noruego de la Paz, este año la institución quiso bajarse por diferencias ideológicas con la ganadora del premio. Tal actitud dejó en evidencia la incomodidad que genera en ciertos sectores la condena directa a Maduro.

Milei sostiene su denuncia contra la narcodictadura

En la antesala del evento, el Gobierno argentino reafirmó su postura con su sola presencia. Venezuela vive bajo un régimen criminal, responsable de fraude electoral, persecución política y crímenes de lesa humanidad.

El respaldo de Milei en Oslo se suma a una convergencia cada vez más sólida entre gobiernos democráticos occidentales. En los últimos meses estos elevaron el tono frente al chavismo en un contexto de creciente presión diplomática y militar encabezada por Estados Unidos.

La muerte del opositor Alfredo Díaz en la cárcel de El Helicoide volvió a exponer la brutalidad del sistema represivo. María Corina Machado y González Urrutia firmaron un documento en el que sostenian que “su integridad y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en (…) un centro sistemático de torturas”.

En esa misma línea, Estados Unidos calificó el hecho como “un recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”.

La entrega del Nobel de la Paz a Machado no solo reconoce su trayectoria, sino que pone luz internacional sobre la gravedad histórica que atraviesa Venezuela. Este país se encuentra devastado por dos décadas de autoritarismo, corrupción y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Con Milei en Oslo, la Argentina se suma al bloque de países que exigen elecciones libres, justicia y el fin del régimen que mantiene secuestrada a toda una nación.

