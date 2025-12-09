El presidente Javier Milei encabezó en Córdoba la recepción oficial de los primeros aviones F-16 destinados a la Fuerza Aérea Argentina.

En el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, el presidente Javier Milei lideró la ceremonia oficial de recepción de los primeros aviones F-16 adquiridos a Dinamarca: cuatro biplazas F-16BM y dos monoplazas F-16AM. Las aeronaves arribaron al país tras un operativo de traslado con reabastecimientos en vuelo, acompañadas por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un Hércules asignado a tareas de búsqueda y rescate.

Los aviones serán reacondicionados en el Área Material y luego destinados a la VI Brigada Aérea, en Tandil, marcando un salto cualitativo en las capacidades de defensa del espacio aéreo argentino.

“Los F-16 son los nuevos custodios del cielo argentino”, afirmó Milei. “Hoy, cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez sus ángeles protectores surcando el cielo”.

Modernización militar y soberanía: los ejes del discurso presidencial

Milei celebró la decisión estratégica de invertir en defensa y sostuvo que la llegada de los F-16 representa el fin de una etapa de abandono y el inicio de un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.

“Todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro”, señaló, remarcando que su administración está decidida a revertir “décadas de destrato” hacia las Fuerzas Armadas.

Además, puso especial énfasis en el concepto de soberanía: “Cualquier país que quiera desarrollarse debe poder hacerse respetar. No hay soberanía sin prosperidad económica y sin capacidades militares para defender aquello que se alcanza”.

El Presidente también reivindicó la designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa:

“Es un hombre que juró defender con su vida la tierra que lo vio nacer. La idoneidad tiene que ser el criterio central, no el rating de cámara”.

Un cambio de rumbo: recuperar el rol estratégico de las Fuerzas Armadas

El mandatario reafirmó que su gobierno busca dejar atrás la etapa en la que, según explicó, las Fuerzas Armadas fueron objeto de prejuicios ideológicos y maltrato institucional. Enfatizó que la modernización del sistema de defensa es clave para el futuro del país.

“Estos aviones son símbolo de la Argentina que estamos construyendo: un país serio, que recupera capacidades, que se reinserta en el mundo y que se toma en serio a sí mismo”, dijo.

Y cerró con una frase que resonó entre los presentes: “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”.

La presencia política y militar en un acto histórico

Del acto participaron Karina Milei; el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y su sucesor, Carlos Presti; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el canciller Pablo Quirno; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

