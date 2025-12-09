Milei llega a diciembre con la mejor imagen de un Presidente en una década. Lidera la imagen pública junto a Bullrich.

El Gobierno cierra el año con un increíble nivel de apoyo y el Presidente mantiene un piso de imagen inusualmente alto para el momento político. Según la última encuesta de Opina Argentina, realizada entre el 1° y el 3 de diciembre a 1.772 personas de todo el país, Javier Milei registra 49% de imagen positiva. Esto se ubica un punto por encima del mes anterior.

La medición muestra una continuidad respecto del comportamiento electoral de 2023. Milei conserva un respaldo mayor entre los hombres —57% de imagen positiva— mientras que entre las mujeres predomina una valoración negativa. Pese a esa brecha, el presidente mantiene desde su asunción niveles de apoyo relativamente estables que oscilan siempre dentro de una franja que va del 55% inicial al 49% actual.

Comparado con sus antecesores en el cargo, Milei llega a diciembre en una posición mucho más sólida. Alberto Fernández había cerrado 2021 con apenas 28% de imagen positiva, en gran parte debido a la eterna cuarentena; y Mauricio Macri, hacia fines de 2017, tenía 40%. En ese marco, Milei se consolida como el presidente mejor evaluado a mitad de mandato en la última década.

Bullrich con altísima imagen llega a los números del Presidente

La encuesta también coloca a Patricia Bullrich en los mismos valores que Milei: 49% de imagen positiva y 50% negativa. Su trabajo en el Ministerio de Seguridad es notable y se mantiene la expectativa por su labor parlamentaria a partir del 10 de diciembre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también muestra una tendencia ascendente: alcanza 43% de imagen positiva. Esto marca mejora respecto del mes anterior y queda apenas por debajo del gobernador comunista Axel Kicillof.

La decadencia de la oposición: Kicillof, el opositor con mejor imagen

Del lado opositor, Axel Kicillof vuelve a ubicarse como el dirigente con mejor evaluación del peronismo: 44% de imagen positiva y 55% negativa. Esto da cuenta de los lejos que se encuentra la oposición de consolidar una figura aceptable. Detrás aparece Cristina Fernándezde Kirchner (37% positiva y 62% negativa) y Sergio Massa (35% y 63%, respectivamente).

El estudio también indaga sobre el clima social: el 50% de los encuestados considera que el país está peor que hace un año, mientras que un 41% afirma que está mejor. Sin embargo, cuando miran hacia adelante, las percepciones se equilibran: 45% cree que la situación mejorará en 2026 y 46% piensa lo contrario.

En términos de posicionamiento político, 40% se identifica con el oficialismo, otro 40% con la oposición y 17% declara no alinearse con ninguna de las dos fuerzas.

El ICG confirma el repunte del clima social

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) también acompaña este escenario. En noviembre marcó 2,47 puntos, una suba del 17,5% respecto del mes previo. El dato refuerza la lectura de una mejora sostenida en la relación entre la ciudadanía y la actual administración.

Para Opina Argentina, “el 2025 fue un año políticamente muy agitado” pero el resultado electoral de octubre “transformó el clima social” y permitió que el oficialismo cierre el año con variables de opinión alineadas.

Con dos años de gestión cumplidos, Milei conserva niveles de aprobación competitivos en comparación histórica. A esto se suma un gabinete con figuras que mejoran su imagen y un índice de confianza que vuelve a crecer.

Tras haber cumplido la mayor parte de las promesas centrales de campaña, el Gobierno encara 2026 con un respaldo que se sostiene en los datos. Acompaña un clima social que mantiene la expectativa de consolidar el crecimiento del país.

