Mientras Axel Kicillof obtenía endeudamiento con reparto de cargos y alegaba falta de recursos, la secretaría General de Agustina Vila volvió a quedar envuelta en polémicas por comprar costosas camionetas Volkswagen Taos 0 km para sus funcionarios.

Mientras la Legislatura bonaerense aprobaba el nuevo endeudamiento solicitado por Axel Kicillof y el gobierno advertía sobre una supuesta falta de recursos para afrontar gastos esenciales, la secretaría General —conducida por Agustina Vila— volvió a involucrarse en una polémica por la adquisición de vehículos oficiales de alta gama. Esta vez, se trata de dos Volkswagen Taos 0 kilómetro, valuadas en más de 40 millones de pesos cada una, destinadas al traslado de funcionarios.

Según pudo confirmar REALPOLITIK, las camionetas blancas -identificadas con las patentes AH898CY y AH898CZ- aparecieron hace aproximadamente dos semanas en el playón de la dirección provincial de Automotores y Embarcaciones Oficiales (DAEO), ubicada en calle 3 y 523, La Plata. Allí se encuentran guardadas sin circular, a la espera de su asignación definitiva.

Fuentes internas del organismo señalaron que el destino confirmado es la secretaría General, encabezada por Vila. Además, en el mismo predio apareció una tercera camioneta gris, cuyo uso final todavía es incierto.

Las compras, de acuerdo a fuentes administrativas consultadas por este medio, habrían sido tramitadas a través de la subsecretaría Administrativa, área también bajo la órbita directa de Vila. No es la primera vez que la funcionaria queda en el centro de una polémica por adquisiciones de este tipo: durante los últimos años, su gestión acumuló denuncias por compras de vehículos 0 kilómetro para funcionarios, presuntos sobreprecios en reparaciones y ocultamiento de flotas completas en galpones oficiales.

El contexto: un endeudamiento con concesiones

La controversia por las nuevas camionetas se produce en un momento particularmente sensible. Días atrás, el gobernador Axel Kicillof logró la aprobación del Presupuesto, la ley Fiscal y el endeudamiento para 2026, en una negociación legislativa que obligó al oficialismo a abrir espacios a sectores aliados y opositores.

El mandatario había advertido sobre un posible default si la Legislatura no acompañaba el financiamiento solicitado. Aún así, mientras reclamaba públicamente por ajustes nacionales, falta de fondos para salarios, patrulleros y obras, su administración no solo volvió a destinar millones a la flota oficial, un patrón que se repite desde el inicio de su mandato, también procedió a la compra de votos mediante la distribución de cargos en Banco Provincia, donde amplió el directorio de ocho a catorce integrantes, con sueldos de 13 millones de pesos mensuales.

Un área marcada por las denuncias

La dirección provincial de Automotores y Embarcaciones Oficiales —dependiente de la secretaría General— ha sido señalada repetidamente en los últimos años por la aparición de vehículos ocultos, reparaciones con valores inflados y adquisiciones discrecionales. En septiembre, este medio reveló una contratación directa por 13 millones de pesos para reparar dos Volkswagen Golf cuyo costo real de repuestos no superaba el millón y medio.

En marzo, REALPOLITIK también expuso una flota completa de autos de lujo —incluyendo Virtus GTS, Vento y una Taos— guardada en galpones de Tolosa, decisión atribuida directamente a Agustina Vila. En ese caso, varios funcionarios reconocieron en reserva su preocupación: “Si la gente nos ve paseando en estos autos, nos van a linchar”.

Por el momento, las dos Taos 0 kilómetro y la camioneta gris permanecen inmovilizadas en los playones de la DAEO. No tienen asignación formal, no fueron presentadas públicamente y no existe comunicación oficial sobre su función.

La contradicción es evidente: mientras la gestión de Axel Kicillof insiste en que necesita endeudarse para afrontar gastos básicos, soborna legisladores repartiendo cargos y adquiere vehículos de alta gama para sus funcionarios, repitiendo un modus operandi que ya generó múltiples escándalos dentro de la gestión bonaerense.

