Argentina exige la liberación inmediata de Nahuel Gallo y acusa al régimen venezola de su desaparición forzada.

Se cumplió un año de la detención ilegal del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela. El Gobierno de Javier Milei difundió un mensaje oficial en el que renovó su condena al régimen de Nicolás Maduro y calificó el caso como “una flagrante violación del derecho internacional”.

La declaración se firmó en conjunto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y elMinisterio de Seguridad. En esta se insiste en que Gallo permanece recluido sin ninguna garantía judicial, sin acceso a su familia y en un marco que encuadra como desaparición forzada. Esto constituye un delito previsto y condenado por los tratados internacionales vigentes.

Según el comunicado, desde el inicio del caso Argentina realizó múltiples gestiones diplomáticas y denuncias formales “en distintos foros internacionales”. Asimismo, identificó a los responsables ante los organismos competentes y sostuvo contacto permanente con la familia del gendarme.

El mensaje concluye asegurando: “El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”.

Gestiones ante la CIDH, la CPI y Naciones Unidas

En el último año, la administración Milei intensificó la presión internacional sobre Venezuela. Entre las acciones señaladas se destacan:

La solicitud de medidas cautelares urgentes ante la CIDH para proteger la vida e integridad del gendarme.

para proteger la vida e integridad del gendarme. La presentación del caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) como un episodio de detención arbitraria y desaparición forzada.

(CPI) como un episodio de detención arbitraria y desaparición forzada. La denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Argentina expuso “una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo”.

Estas intervenciones buscan obligar al régimen venezolano a informar el paradero del detenido, brindar garantías sobre sus condiciones de reclusión y permitir el acceso consular, algo que Maduro ha negado sistemáticamente.

Un año de incertidumbre: el testimonio de la familia

Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 en la frontera colombo-venezolana. Se encontraba intentando ingresar a Caracas para reencontrarse con su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo. Desde entonces permanece en la prisión de El Rodeo, acusado de supuesto “terrorismo y espionaje”, aunque su nombre no figura en ningún registro oficial del sistema penitenciario.

Gómez —quien logró regresar a la Argentina junto a su hijo con asistencia consular— relató el impacto emocional que atraviesa su familia. “A Víctor le digo que su papá está trabajando, que va a venir pronto. Él siente su ausencia.”, relató la esposa de Gallo.

“Lo único que tenemos es incertidumbre porque vemos lo que pasa en Venezuela y no sabemos cómo está Nahuel”, agregó. Sobre la última vez que lo vio, recuerda una videollamada desde Bogotá: “Estaba nervioso, pero feliz porque faltaba poco para reunirnos. Esa fue la última imagen que tengo de él.”

La semana pasada mantuvo una reunión con Patricia Bullrich, quien le transmitió que continúan las gestiones oficiales para obtener la liberación del gendarme. Aun así, Gómez admite el desgaste: “Hoy me siento mal, muy rota. Me frustra no haber logrado su libertad después de tanto esfuerzo.”

Días atrás, Renzo Huamanchumo Castillo —un ciudadano peruano-estadounidense liberado recientemente— aseguró haber compartido espacio con Gallo en la prisión. Según su relato, el argentino cantaba el himno nacional para mantenerse fuerte y convivía con otro detenido argentino-israelí que requiere medicación diaria.

Gómez reconoce que el aniversario vuelve todo más doloroso: “Nunca pensé que íbamos a llegar al 8 de diciembre. Y no quiero que llegue el 24 y que mi hijo pase otra Navidad sin su papá. Necesito que esto termine ya.”

