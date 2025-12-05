El paquete económico logró apoyo parcial en medio de críticas por deuda, recortes y proyecciones tributarias.

La Legislatura provincial avanzó con la aprobación inicial del Presupuesto 2026 tras una extensa sesión marcada por desacuerdos entre los bloques. El tratamiento reunió objeciones vinculadas al endeudamiento futuro y a la reducción de partidas consideradas estratégicas por algunos legisladores. Aun así, el oficialismo reunió los votos necesarios para destrabar el trámite y enviar el proyecto a la siguiente instancia.

Parte de la UCR y del PRO acompañaron en general, aunque dejaron en claro que sostendrían diferencias en artículos sensibles que generaban dudas dentro de sus propios espacios. El paquete económico incorporó cambios al Código Tributario y a la Ley Impositiva que generaron reparos en sectores que advirtieron un panorama fiscal incierto. El debate expuso un mapa legislativo fragmentado, con bancas que cambiaban posiciones durante el transcurso de la sesión.

Los votos aportados por bloques aliados permitieron asegurar la media sanción inicial pese a los intensos reproches que surgieron durante la discusión. Las intervenciones más críticas apuntaron al endeudamiento y a los alcances reales de la anunciada reducción impositiva, presentada como sustancial y de escala masiva. Voces opositoras insistieron en que los recortes en áreas clave condicionarán la ejecución de políticas públicas durante el próximo año.

Tensiones en la oposición

La UCR transitó otra noche de divisiones internas que volvieron a quedar a la vista, con legisladores que apoyaron en general para evitar que el Ejecutivo administre sin marco presupuestario. En los pasillos se mencionó que el bloque debatió durante días sin lograr una postura común, lo que derivó en votaciones dispares tanto en general como en particular. Algunos representantes señalaron inconsistencias en la baja de impuestos alegada desde el oficialismo y cuestionaron la precisión de las proyecciones fiscales.

Derechadiario.com