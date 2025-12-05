La gestión de Mariano Cowen en el Hipódromo de La Plata volvió a quedar bajo fuerte cuestionamiento por la construcción de un estacionamiento en un predio histórico tras la tala de eucaliptus, en medio de un largo historial de denuncias por abandono, irregularidades y conflictos laborales.

Según pudo constatar REALPOLITIK, las obras se desarrollan en el sector comprendido por la calle 34, entre las vías del ferrocarril y la calle 115. Para avanzar con el proyecto, la administración del hipódromo eliminó más de una decena de eucaliptus añosos, todos en pleno estado de desarrollo. “Que no vengan con la excusa de que sacaron un eucaliptus seco. Sacaron todos los eucaliptus verdes. Una locura”, expresó con indignación uno de los trabajadores del predio.

El dato no es menor: el Hipódromo de La Plata está declarado patrimonio histórico, lo que vuelve aún más grave cualquier intervención que modifique su fisonomía original sin los controles correspondientes.

La nueva obra promete desatar un fuerte malestar entre ambientalistas y vecinos de la zona, en el marco de un predio que viene siendo objeto sistemático de abandono, improvisación y decisiones inconsultas. La playa de estacionamiento aparece ahora como otro símbolo de una gestión que solo pareciera limitarse a acumular escándalos.}

Un historial de conflictos y denuncias

El episodio del estacionamiento se suma a una larga lista de polémicas de las que fue epicentro el Hipódromo bajo la administración de Cowen. En noviembre de 2025, un cuidador denunció por estafa a funcionarios del organismo por la presunta manipulación de controles antidoping para perjudicarlo y quedarse con su estudio dentro del predio. La causa, de extrema gravedad institucional, involucró al gerente de Actividad Hípica, Alejandro Marozzi, y a Fabián Antonio Rivero, presidente de la Comisión de Carreras.

A esto se agregaron graves denuncias por precarización laboral, falta de ambulancias ante accidentes en pista, falta de mantenimiento, maltratos, despidos arbitrarios y un creciente deterioro de las instalaciones. En abril de este año, Cowen incluso debió esconderse en el comisariato del hipódromo para evitar ser agredido por trabajadores furiosos tras una jornada marcada por accidentes sin asistencia médica adecuada.

El trasfondo político y los “corralitos de aplausos”

En paralelo al deterioro estructural, el hipódromo fue escenario reiterado de montajes políticos. En el último Premio Dardo Rocha, como ya había ocurrido en 2023 y 2024, el gobierno bonaerense organizó un operativo de “aplaudidores” para garantizar una ovación controlada a Axel Kicillof. Más de cien butacas fueron reservadas para vecinos de bajos recursos trasladados en micros, desplazando al público habitual.

Trabajadores denunciaron que recibieron órdenes de priorizar al grupo especial para sostener una escenografía favorable en medio del creciente malestar interno por la gestión de Cowen.

Un dirigente en retirada también del fútbol

La crisis no se limita al turf. Mariano Cowen también dejó una marca de conflictividad en Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. Su salida se concretó tras una elección récord, luego de una gestión atravesada por escándalos institucionales, asambleas con incidentes, deudas salariales, deterioro edilicio y una profunda división interna.

Hoy, con Carlos Anacleto ya consagrado como nuevo presidente del Lobo, la gestión Cowen quedó asociada a uno de los períodos más traumáticos del club en décadas.

Un estacionamiento sobre las ruinas del patrimonio

En ese contexto, la construcción de un estacionamiento dentro de un predio histórico no aparece como un hecho aislado, sino como la continuidad de un modelo de gestión caracterizado por la desidia, la falta de planificación y el desprecio por el valor patrimonial y ambiental del espacio público.

Mientras avanzan las máquinas y ya no quedan en pie los eucaliptus que daban identidad al sector, una nueva polémica vuelve a poner a Mariano Cowen en el centro de las críticas, ahora no solo por sus fracasos políticos y administrativos, sino también por el impacto irreversible que su gestión deja sobre el patrimonio histórico de la ciudad.

