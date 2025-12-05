Con más de diez bloques y varios monobloques, la primera minoría liberal es la llave para comisiones y autoridades.

La jura de los 127 nuevos diputados nacionales este miércoles marcó el nacimiento de un nuevo mapa de poder en la Cámara de Diputados. Con Javier Milei siguiendo la sesión desde el palco, La Libertad Avanza coronó una operación de ingeniería parlamentaria que le permitió asegurarse la primera minoría con 95 bancas y despojar al peronismo de un privilegio que mantuvo durante décadas.

El bloque liberal, que hasta hace un año apenas sumaba 37 escaños y que comenzó sólo con 2, pasará ahora a ser la bancada más numerosa desde el 10 de diciembre. A los diputados electos en octubre se les agregan legisladores que se animaron a pegar el salto después de la victoria electoral en octubre: figuras con orginenes en el PRO, radicales “con peluca” y otros aliados que confluyeron en el armado que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni, con nombres como Bertie Benegas Lynch, Luis Petri, Martín Menem, Alejandro Bongiovanni y Patricia Vásquez entre sus 95 integrantes.

Enfrente, Unión por la Patria quedó en segundo lugar con 93 diputados. El peronismo esperaba retener al menos 98 bancas, pero terminó perdiendo “soldados” antes de arrancar. El puntano Jorge “Gato” Fernández se negó a integrarse al bloque; el tucumano Javier Noguera también se desmarcó, y tres catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil conformaron el espacio “Elijo Catamarca“. El bloque kirchnerista seguirá bajo la jefatura de Germán Martínez, pero llega golpeado y con menor capacidad para influir en la agenda.

La pelea por el tercer lugar quedó en un empate. Por un lado, el espacio de gobernadores nucleados en Provincias Unidas, con figuras como Juan Schiaretti, Martín Lousteau, Gisela Scaglia, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y los diputados ligados a mandatarios de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Jujuy, Corrientes y Santa Cruz. Ese armado y sus aliados suman 22 bancas y buscan funcionar como una bisagra “federal” entre el oficialismo y el kirchnerismo.

Del otro lado aparece la alianza entre el PRO, la UCR y el MID, también con 22 diputados. El macrismo quedó reducido a 12 cabezas, pero se reconstruyó como interbloque al asociarse con 6 radicales, 2 representantes del MID, el santacruceño José Luis Garrido y la radical Karina Banfi, que decidió armar su monobloque pero actuar en acuerdo con estos. La UCR, con apenas media docena de miembros, expone otra vez su fractura interna y su dificultad para renovarse.

Además, el Congreso también se fragmenta en una constelación de bancadas menores: Innovación Federal, con 7 legisladores ligados a Misiones y Salta; Independencia y Coherencia, con 3 diputados cada una; Elijo Catamarca, con 3; Producción y Trabajo, con 2 sanjuaninos; y la izquierda del FIT, que mantiene 4 escaños con diputados que juran por “Palestina” como Myriam Bregman y Nicolás del Caño. A eso se suman monobloques como Defendamos Córdoba, de Natalia de la Sota, La Neuquinidad, de Karina Maureira, y Partido justicialista, de Jorge “Gato” Fernández.

El resultado es un Congreso renovado, donde los viejos actores de poder se desplazan y la primera minoría liberal se convierte en el nuevo eje ordenador. Desde allí girará la agenda legislativa, la disputa por comisiones, las vicepresidencias de la Cámara y, sobre todo, el debate del Presupuesto y de las reformas estructurales que impulsa el gobierno.

