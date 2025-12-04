El procedimiento se realizó en la zona oeste del Gran Buenos Aires, oportunidad en la que se apresó a cuatro individuos de 32, 28, 21 y 16 años.

Se conocieron detalles de la detención de los integrantes de una banda delictiva, liderada por un asesino, la cual se dedicada a consumar entraderas en perjuicio de jubilados. El operativo se concretó en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son un individuo de 32 años, sindicado como el cabecilla de la organización, otro de 28, un tercero de 21 y el restante, de 16.

De acuerdo a lo agregado por los informantes, las mencionadas diligencias, realizadas días pasados, estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I) de la zona, quienes sorprendieron a los malvivientes en momentos en los que pretendían consumar un robo en una finca habitada por un hombre de 79 años, situada en Mariano Santamaría al 2500, casi en el cruce con Colombia.

Trascendió que a los delincuentes les incautaron dos llaves francesas, sendos destornilladores, una barreta, una máscara, un par de guantes de látex, una media de tela utilizada por los sujetos para cubrir los rostros, dos mochilas, un revólver Tejano 32 largo, una camioneta Ford EcoSport gris (con dominio EHH-630 que había sido sustraída el 29 de noviembre), un Peugeot 308 blanco con patente finalizada en PC y tres aparatos de telefonía celular.

Consta en dicho expediente que dos de estos marginales (de 28 y de 16 años) habían tratado de entrar al inmueble por una ventana trasera, mientras que al ladrón de 32 se lo capturó en la esquina de Mariano Santamaría y Malabia, justo cuando intentaba fugar a bordo del Peugeot 308; en tanto que al asaltante de 21 se lo aprehendió en la camioneta, en la intersección de Malabia y República de Chile.

Antecedentes

Los investigadores comprobaron que los sujetos implicados de 32 años y de 21 eran ex reclusos con numerosos antecedentes, quienes habían estado presos en distintas cárceles, y que, a su vez, el primero de ellos había participado en un homicidio.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Robo agravado por el uso de arma de fuego, por ser cometido en poblado y en banda y por la participación de un menor en grado de tentativa (en modalidad entradera), encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego”, el doctor Juan Pablo Pepe Volpicina, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de los tribunales de esa jurisdicción.

Cronica.com