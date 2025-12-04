Hay recambio en Ejército, Armada y Estado Mayor Conjunto; la Fuerza Aérea mantiene continuidad.

El Gobierno avanzó este miércoles en la reorganización de la conducción militar trás el nuevo mando de la cartera de Defensa. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el flamante ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó que el presidente Javier Milei aceptó sus propuestas para establecer a los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas. La decisión se da en el marco de la transición hacia un esquema de defensa modernizado, profesional y alineado con los estándares internacionales.

Presti detalló que el General de División Oscar Santiago Zarich será el nuevo Jefe del Ejército Argentino, un cambio que marca el inicio de una etapa orientada a fortalecer la doctrina, la disciplina y la operatividad de la fuerza terrestre. Zarich, con amplia trayectoria interna y experiencia en áreas estratégicas, asumirá la responsabilidad de conducir la modernización del Ejército en sintonía con la nueva visión del Poder Ejecutivo.

Para la Armada Argentina, el Presidente designó al Vicealmirante Juan Carlos Romay, quien quedará al frente de la fuerza naval en un contexto donde la protección de los recursos marítimos y la presencia soberana en el Atlántico Sur vuelven a ocupar un rol central. El Gobierno considera que Romay reúne el perfil operativo y técnico necesario para impulsar las reformas en curso y optimizar las capacidades navales del país.

En paralelo, el Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare fue nombrado como nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto, el organismo que coordina la acción integrada de las tres fuerzas. Su rol será clave para profundizar la interoperabilidad, avanzar en planificación estratégica y supervisar los programas de transformación militar, articulando directamente con el Presidente y el Ministerio de Defensa.

La Fuerza Aérea, en cambio, no tendrá modificaciones: el Brigadier Mayor Gustavo Valverde fue ratificado en su cargo. La continuidad se interpreta dentro del Gobierno como un reconocimiento a su gestión y como una señal de estabilidad en el proceso de reequipamiento aéreo que viene siendo impulsado en los últimos meses.

Las designaciones, confirmadas también por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se producen tras la jura de los nuevos diputados y se integran a un esquema más amplio de ordenamiento institucional: muestran un contraste con la improvisación y el deterioro que caracterizaron al manejo de la defensa durante gestiones anteriores.

Mientras el peronismo pasó años minando sus capacidades, recortando entrenamiento y desfinanciando la estructura militar, el actual Gobierno se propone recuperar estándares serios y devolverle a las Fuerzas Armadas el rol estratégico que les corresponde en la seguridad nacional.

