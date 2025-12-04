La dotación estatal pasó de 341.473 en diciembre de 2023 a 282.570 en octubre de 2025.

La administración pública nacional experimentó una reducción significativa en la cantidad de empleados desde el inicio del gobierno de Javier Milei, alcanzando un 17% menos de personal entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Así lo reveló un informe elaborado por el economista Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), basado en los datos oficiales del Indec.

Según el relevamiento, la dotación estatal pasó de 341.473 trabajadores en diciembre de 2023 a 282.570 en octubre de 2025, lo que implicó una contracción de 58.903 puestos.

“En el mes de octubre de 2025, la dotación fue de 282.570 cargos. En relación a los 341.473 del mes de diciembre de 2023, se tiene una caída de 58.903 cargos”, precisó Argañaraz en su informe, donde calificó este ajuste como uno de los procesos más intensos de reducción del empleo público en las últimas décadas.

El economista también detalló la composición de la caída: “Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo”. La Administración Centralizada, puntualizó, fue la más afectada en términos proporcionales, con 15.519 cargos menos desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025.

Los recortes por organismos

La reducción alcanzó a múltiples organismos. Entre los que registraron mayores bajas figuraron el Correo Oficial, que disminuyó su personal en 5.114 trabajadores; la Operadora Ferroviaria, con 3.353 menos; la ex AFIP, luego transformada en ARCA, con 3.112 recortes; y el CONICET, que perdió 1.958 empleados. También se destacaron los casos del Banco Nación (-1.951), Aerolíneas Argentinas (-1.914), AYSA (-1.677) y ANSES (-1.548).

El proceso afectó incluso a organismos que dejaron de existir. Los datos oficiales muestran que Desarrollo de Capital Humano Ferroviario S.A.C.P.E.M. pasó de tener 1.073 empleados a no registrar ninguno. Lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCEI), que anteriormente contaba con 1.028 trabajadores.

Otras entidades que mostraron bajas significativas fueron Télam (-793), INTI (-781), ENACOM (-750), INTA (-696), PAMI (-695), Vialidad Nacional (-672), el Ejército Argentino (-648), Casa de Moneda (-621), SENASA (-608), INCAA (-543), RENAPER (-508) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-504). También quedaron sin personal organismos como el INAREPS (-429), el INADI (-408), el ENRE (-396) y la ANMAC (-391). El conjunto denominado “Resto” acumuló una caída de 8.885 empleados.

Si bien el ajuste fue profundo, las proyecciones oficiales indican que la baja no se detendrá. Para 2026, el Gobierno de Milei prevé avanzar con su plan motosierra con un nuevo recorte que podría alcanzar otro 10% del total de la planta estatal, impulsado por el vencimiento de contratos y la continuidad del plan de reducción de gasto.

La medida se implementaría durante los dos primeros trimestres del año con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y sostener el equilibrio fiscal trazado por la administración Milei.

Derechadiario.com