El gobernador lo designó como ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, designó como ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia a Miguel Siciliano, en una clara apuesta por lograr cercanía y territorialidad.

Siciliano agradeció públicamente la decisión del mandatario y dijo que asumirá el compromiso “de defender cada logro que nuestra provincia consiguió en estos años”.

También dijo que buscará profundizar el desarrollo de cada región y que seguirá construyendo oportunidades para todos los cordobeses.

“Gracias Martín Llaryora por la confianza para asumir este nuevo desafío en mi vida política. Es un enorme honor seguir acompañando este proyecto que transformó a Córdoba y que demuestra que con trabajo, diálogo y gestión podemos cambiar realidades”, escribió en la red social X.

“En esta etapa, mi tarea continuará desde el Ejecutivo Provincial, con el compromiso de defender cada logro que nuestra provincia consiguió en estos años, profundizar el desarrollo de cada región y seguir construyendo oportunidades para todos los cordobeses”, agregó.

Siciliano y la esperanza que Argentina salga adelante

El ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba durante la gestión de Llaryora como intendente, dijo además que “tenemos mucha esperanza puesta en que la Argentina salga adelante y por eso vamos a trabajar en la proyección de nuestra Córdoba, pero sabemos que son tiempos difíciles y el trabajo con las instituciones es clave para sostener el entramado social y el bienestar de la comunidad”.

“Vamos a seguir trabajando, como sabemos hacerlo: cerca de la gente, de los clubes, de los centros vecinales, de las ONG’s, de las iglesias, de cada actor de la vida cordobesa, escuchando y gestionando. Muchas gracias por la confianza y les aseguro que vamos a darlo todo, porque así lo demanda la mejor provincia del país y uno de los mejores lugares del mundo!”, cerró.

García Aresca reemplaza a Siciliano

En distintos medios de Córdoba le consultaron a Siciliano por su candidatura a diputado. Esto señaló: “Cuando fui candidato, no imaginaba que Martín me iba a convocar al gobierno”.

El ex jefe de bloque de la legislatura de Córdoba será reemplazado en el Congreso nacional por Ignacio García Aresca, quinto en la lista, quien ya es diputado y ahora tendrá otro mandato.

Se trata de un dirigente de máxima confianza de Llaryora, a quien reemplazó como intendente de San Francisco en su momento.

