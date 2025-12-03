El avance judicial sobre Sur Finanzas reactivó el foco sobre el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que bajo la firma de Eduardo Juan Spinosa acumuló un tendal de cheques rechazados por casi 405 millones de pesos y quedó directamente vinculado a una megacausa por presunto lavado de activos ligado al Club Atlético Banfield.

Mientras la Justicia avanza sobre el entramado financiero que une a sur finanzas, el Club Atlético Banfield y dirigentes vinculados al poder deportivo, nuevos datos oficiales exponen los polémicos antecedentes del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, una estructura clave dentro de la operatoria y cuyos cheques eran firmados por Eduardo Juan Spinosa, expresidente de la institución y hoy investigado en varias causas.

Según la información oficial de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina correspondiente al cuit 30-71405276-0, el fideicomiso mantiene registros activos en distintas entidades bancarias y un historial que revela una llamativa cantidad de cheques rechazados.

El punto crítico de la documentación aparece en la central de cheques rechazados, donde el fideicomiso acumula diecisiete cheques sin fondos, por un total de 404.851.460 de pesos.

Todos estos compromisos –sin fondos, impagos o abonados con demora– fueron suscriptos por el expresidente del club, Eduardo Juan Spinosa, y una de las figuras centrales en los negocios financieros de la institución durante los últimos años.

Los cheques rechazados

Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, el fideicomiso acumuló la siguiente serie de cheques rechazados por falta de fondos:

1.- 48.150.000, rechazado el 28/05/2025

2.- 13.249.600, rechazado el 31/03/2025

3.- 9.630.000, rechazado el 26/03/2025

4.- 19.874.400, rechazado el 21/02/2025

5.- 48.150.000, rechazado el 13/02/2025

6.- 23.650.000, rechazado el 23/01/2025

7.- 19.874.400, rechazado el 23/01/2025

8.- 23.650.000, rechazado el 23/12/2024

9.- 19.874.400, rechazado el 23/12/2024

10.- 9.630.000, rechazado el 17/12/2024

11.- 23.550.000, rechazado el 21/11/2024

12.- 23.650.000, rechazado el 21/11/2024

13.- 9.630.000, rechazado el 19/11/2024

14.- 45.214.260, rechazado el 01/11/2024

15.- 23.550.000, rechazado el 22/10/2024

16.- 23.650.000, rechazado el 22/10/2024

17.- 19.874.400, rechazado el 22/10/2024

Según el Banco Central, el fideicomiso suma un total de diecisiete cheques rechazados. Doce de ellos fueron abonados con posterioridad, mientras que los cinco restantes, que suman 279.997.060, resultaron impagos. El porcentaje abonado es del 70,59 por ciento.

Una radiografía compleja para un fideicomiso que hoy está en el centro de una megacausa por presunto lavado de activos.

El vínculo directo con el escándalo de Sur Finanzas

La situación del fideicomiso vuelve a cobrar relevancia en medio de los diecinueve allanamientos ordenados por el juez federal Luis Armella, que incluyeron la sede central de Sur Finanzas, domicilios particulares y la propia sede del Club Atlético Banfield.

La investigación apunta a una maniobra de lavado ligada a un préstamo de 2 millones de euros otorgado por Auriga League SA, que habría ingresado al club durante la gestión de Spinosa y Oscar Tucker, quien ocupó diversos cargos directivos en la institución -incluyendo vicepresidente primero y director suplente-, sin registrarse su devolución.

La causa sostiene que ese préstamo se renegoció atándolo a el 30 por ciento de la transferencia del jugador Agustín Urzi a Fútbol Club Juárez (México), nuevas garantías y un acuerdo adicional firmado el 31 de enero de 2024.

Todo esto ocurrió mientras Sur Finanzas –que ingresó como auspiciante de la camiseta durante la gestión de Spinosa– operaba grandes volúmenes de dinero para clubes de primera y del ascenso. según la Dirección General Impositiva (DGI), la financiera canalizó transferencias sospechosas de más de 250 personas jurídicas.

La pata banfileña dentro del expediente

En la causa aparecen mencionados Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza (actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis) y Oscar Fabián Tucker. Todos ellos integraban o estaban vinculados al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, cuyos cheques y maniobras financieras hoy están bajo la lupa.

Aunque el fideicomiso figura formalmente “en situación normal” en la Central de Deudores, sus casi 405 millones de pesos en cheques rechazados, la intervención judicial sobre Sur Finanzas y la investigación por lavado y evasión ubican a la estructura creada para “reconstruir” al club en un lugar incómodo.

Consultado por la prensa, el club –hoy presidido por Matías Mariotto– intentó despegarse, señalando que las maniobras corresponden a “gestiones realizadas entre 2019 y 2023”, cuando la institución estaba conducida por Lucía Barbuto y Spinosa.

Mientras los allanamientos avanzan y las causas se unifican, la documentación del Banco Central suma un nuevo elemento al expediente: el historial financiero irregular del fideicomiso, pieza clave en el aparato económico que rodeó al Club Banfield.

