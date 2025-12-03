Jubilados y pensionados ANSES tendrán 10% off sin tope en Coto. pagando con tarjeta de débito del banco donde cobran el haber. Válido sólo hoy miércoles 3 de diciembre.

En un diciembre donde el bolsillo aprieta más que nunca, ANSES lanzó una promoción que alivia la carga de la canasta básica para los que menos tienen margen. Ese 10% off sin tope en Coto, exclusivo para jubilados y pensionados, se activa el miércoles 3 de diciembre, pagando con la tarjeta de débito donde caen los haberes.

Coto se suma a esta movida, tanto en sus sucursales conurbano y como en el interior. En este contexto de inflación que no da tregua, cada peso ahorrado en un paquete de fideos o un litro de gaseosa cuenta doble.

Qué son los Beneficios ANSES

El programa Beneficios ANSES no es un invento nuevo, pero desde septiembre de 2025 volvió para ayudar a más de 7 millones de jubilados y pensionados que cobran por el organismo. Lanzado por el Ministerio de Capital Humano, se trata de un esquema de rebajas automáticas y reintegros en miles de comercios.

En diciembre, con el aumento del 2,34% por la movilidad de octubre, los haberes mínimos rozan los $229.000, pero el bono de $70.000 para los que no llegan al tope máximo suma un colchón extra. El programa abarca más de 7.000 puntos de venta; incluyendo farmacias, donde los remedios bajan un 15% en promedio, ópticas con anteojos a mitad de precio y hasta veterinarias.

Cómo es el descuento de ANSES en supermercados COTO

Al momento de pagar, hay que presentar la tarjeta de débito ANSES al cajero. Luego el sistema escanea el beneficio al instante, aplicándolo sobre el total de la compra en rubros como lácteos, frutas y verduras, o snacks.

La oferta se encuentra disponible en más de los 100 locales en Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la promoción no acumula con otras ofertas de la empresa, como el 2×1 en cervezas.

