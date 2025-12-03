Una reciente encuesta reveló un fuerte rechazo a la reelección de Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño.

Una reciente encuesta realizada en la Ciudad de Buenos Aires ubicó a La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, en una posición ampliamente dominante, con una ventaja de 22 puntos en intención de voto para la próxima elección de jefe de Gobierno, en 2027.

El sondeo, elaborado con una muestra de 1.136 casos entre el 19 y el 27 de noviembre, indaga primero sobre el humor social respecto de una eventual reelección del actual jefe de Gobierno, Jorge Macri. El desempeño del dirigente del PRO contrasta notablemente con el del presidente Milei en mediciones similares: mientras en el caso del mandatario nacional predominó el apoyo para un nuevo mandato, en la Ciudad ocurre lo contrario.

La pregunta planteada a los encuestados fue clara: “Si las elecciones de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 2027 fueran hoy ¿Usted votaría a favor o en contra de la reelección de Jorge Macri?“.

Según el informe, un 22% se manifestó a favor, un 51% en contra y un 27% se ubicó en la categoría de indecisos. En contraste, cuando la consultora había evaluado la situación del Presidente, la relación se invertía: 52% se inclinaba por el “sí”, 33% por el “no” y 15% no tenía una postura definida.

Tras esa primera aproximación, el estudio de Isasi-Burdman avanza sobre la intención de voto concreta para las elecciones porteñas de 2027. Allí se evidencia una escena alineada con los resultados de este año y con el fortalecimiento local del espacio libertario.

En el primer lugar se posiciona Patricia Bullrich, quien encabeza la medición con un 40%. La dirigente, que ya había mostrado un fuerte caudal de votos en octubre, extendería así su protagonismo en el escenario porteño. En segundo puesto segundo el radical kirchnerista Leandro Santoro, con 18%, muy lejos del oficialismo libertario.

Más atrás figura el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, con 14%, una cifra que marca un retroceso para quien había adelantado las elecciones locales justamente pensando en fortalecer su competitividad futura. Según el estudio, la estrategia no solo no consolidó su imagen, sino que hoy lo ubica relegado.

En cuarto lugar surge Horacio Rodríguez Larreta, con 8%, repitiendo el porcentaje que obtuvo en su reciente postulación legislativa. Aunque el ex jefe de Gobierno celebró en su momento su “vuelta”, los números actuales siguen mostrando dificultades para reconstruir un liderazgo sólido con miras a una eventual nueva postulación en 2027.

El quinto puesto es para la comunista Myriam Bregman, quien obtiene 6%, lejos de su desempeño en la elección nacional porteña de octubre. El cuadro se completa con un 2% para otros candidatos y un 12% adicional que todavía no define su voto.

Con estos números, La Libertad Avanza podría expandirse fuertemente en 2027 e incluso llegar a gobernar la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos donde obtiene un importante apoyo.

Derechadiario.com