La administración de Javier Milei avanzó a la segunda etapa de reestructuración de la SIDE, desplazó a Sergio Neiffert y designó a Cristian Auguadra.

El Gobierno de Javier Milei oficializó un movimiento clave dentro del tablero institucional: la designación de Cristian Auguadra como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La decisión se conoció minutos después de la medianoche del miércoles, en el marco de la finalización de la primera etapa de la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional, proceso que ahora ingresa en una fase orientada a la modernización técnica y operativa.

El anuncio marcó también la salida de Sergio Neiffert, responsable de conducir el tramo inicial de la transformación del organismo. Según comunicó el Ejecutivo, Neiffert cumplió el objetivo de “ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos”, logros que permitieron sentar las bases de un servicio “más eficiente y profesional”.

Todo el proceso recibió la validación formal de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, que aprobó el Informe de Gestión 2023-2024 y dio por concluida la primera fase.

Con el visto bueno legislativo y el respaldo del presidente Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo —principal estratega de la comunicación y la arquitectura de poder del Gobierno— avanzó en la designación de un funcionario de su extrema confianza: Cristian Auguadra. Contador público con experiencia en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública, hasta su nombramiento se desempeñaba al frente de Asuntos Internos de la Secretaría.

En la comunicación oficial, el Ejecutivo sostuvo que la llegada de Auguadra permitirá “profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.

La SIDE reafirmó además su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, elementos que la Casa Rosada considera pilares de su política de seguridad y posicionamiento global.

“El objetivo de la administración del Presidente es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”, expresó el comunicado.

Auguadra asume en un momento decisivo. El Gobierno acaba de ampliar los fondos asignados a la SIDE mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que incrementó el presupuesto del organismo en $26.117.900.000, de los cuales cerca de $20.000 millones estarán destinados al pago de salarios del personal.

Derechadiario.com