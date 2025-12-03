La encuesta, realizada entre el 23 y el 26 de noviembre, revela que LLA alcanza el 43,9% de intención de voto.

Una reciente encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires volvió a ubicar a La Libertad Avanza (LLA) como la fuerza con mayor intención de voto de cara a las elecciones provinciales de 2027.

El estudio, elaborado por la consultora Mercados & Estrategia, refleja una ventaja superior a los 11 puntos para el espacio que lidera el presidente Javier Milei.

La firma encargada del relevamiento se presenta como una agencia “organizada este año, como resultado de la experiencia profesional acumulada por PGD Consultores en el mercado político patagónico entre 2011 y 2023, para potenciar su know how y expandir sus servicios a todo el país”. Entre el 23 y el 26 de noviembre llevó adelante una muestra compuesta por 692 casos en territorio bonaerense, con un margen de error de +/- 3,73%.

Antes de presentar los resultados electorales, la consultora introduce una advertencia metodológica que busca contextualizar la lectura del escenario actual. “Esta es una fotografía del momento actual, fuertemente influenciada por la reciente victoria electoral de LLA a nivel nacional y provincial. La volatilidad es alta y el escenario puede cambiar significativamente en los próximos 18 meses que restan hasta las próximas elecciones provinciales”, señala el estudio.

Aun con esa cautela, la medición ofrece un termómetro político claro: en un escenario de “elecciones legislativas” en 2027, La Libertad Avanza se posiciona con comodidad en el primer lugar.

Según el trabajo, el partido del presidente Javier Milei alcanza el 43,9% de intención de voto, lo que los deja 11,3 puntos por encima del espacio que aparece como segunda fuerza, el frente kirchnerista Fuerza Patria.

La distribución completa de preferencias queda de la siguiente manera: Encabeza la lista La Libertad Avanza (43,9%), seguido desde lejos por Fuerza Patria (32,6%), Otros/Centro (9,3%), Frente de Izquierda (4,9%) y Ns/Nc (9,4%).

El trabajo muestra, además, que casi uno de cada diez bonaerenses aún no define su preferencia, un componente que podría ser determinante en un contexto donde la consultora destaca la posibilidad de fluctuaciones rápidas en la opinión pública. Aun así, la tendencia en favor del oficialismo libertario parece consolidarse en la provincia más grande del país, al menos en esta etapa del ciclo político.

