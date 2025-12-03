La oficial se hizo viral en redes gracias a una manifestante de izquierda que comenzó a filmarla mientras discutían.

El presidente Javier Milei mantuvo este martes un encuentro en la Casa Rosada que puso en primer plano el respaldo político del Gobierno a las fuerzas de seguridad.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la recientemente designada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la senadora nacional Patricia Bullrich, el mandatario recibió a la policía Noelia Cristina Segura y al jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez.

La reunión se produjo luego de que Segura se volviera protagonista de un hecho viral que alcanzó amplia difusión en redes sociales. Durante un operativo en la vía pública, la oficial mantuvo un breve intercambio con una manifestante de izquierda que comenzó a filmarla mientras discutían.

El video, que rápidamente se expandió por plataformas digitales, capturó la frase que convirtió a la agente en tendencia nacional: “Fílmeme señora, así mi Presidente me ve que estoy trabajando“.

Lejos de pasar desapercibido, el episodio generó un gran debate en redes, donde la mayoría de los usuarios celebraron el accionar de las fuerzas de seguridad, y la frase fue interpretada como una expresión de compromiso con el orden, en un clima político donde el Gobierno de Milei insiste en fortalecer la autoridad policial y el respeto a la ley.

Según se observa en el registro difundido, el cruce se inició cuando la manifestante de izquierda decidió grabar a la agente en medio de un altercado. Lejos de evitar la cámara, Segura respondió con tono firme e irónico pidiendo ser filmada, remarcando su intención de dejar en claro que se encontraba cumpliendo sus funciones. Esa reacción, sumada al contexto de protestas, potenció la viralización.

El encuentro en Casa Rosada buscó enviar un mensaje claro. El presidente argentino no solo recibió a la oficial sino que expresó su respaldo frente al episodio y destacó su labor en defensa del orden público.

