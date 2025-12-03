LLA aseguró la primera minoría en la Cámara de Diputados al alcanzar 95 bancas tras la llegada del entrerriano Francisco Morchio y la creación del nuevo bloque “Elijo Catamarca”.

La Cámara de Diputados vivió este lunes una reconfiguración profunda del mapa de poder que terminó por consolidar al oficialismo de Javier Milei como primera minoría parlamentaria. En una jornada marcada por movimientos inesperados y rupturas internas en la oposición, La Libertad Avanza logró asegurarse 95 bancas, desplazando al kirchnerismo de su histórico lugar de fuerza dominante.

El dato más resonante fue la incorporación de Francisco Morchio, legislador entrerriano que hasta hoy integraba Encuentro Federal y respondía políticamente al gobernador Rogelio Frigerio. Su decisión de sumarse al bloque libertario se conoció horas después de la fractura de Unión por la Patria, cuyos tres diputados catamarqueños optaron por conformar un espacio propio. El resultado: el oficialismo queda en posición inmejorable para ordenar la agenda legislativa mientras el kirchnerismo cede terreno tras la derrota electoral del 26 de octubre.

El propio presidente Javier Milei celebró públicamente el avance parlamentario. A través de su cuenta en X, confirmó la consolidación del bloque oficialista y escribió: “PRIMER MINORÍA CONFIRMADO. VLLC!”. El mandatario remarcó así el histórico logro de La Libertad Avanza, que alcanzó 95 bancas y desplazó al peronismo de la posición dominante por primera vez desde 1989, un hito político que marca el fin de una era y el inicio de una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.

Morchio, un dirigente de perfil dialoguista y con ascendencia territorial, abandona así el bloque conducido por Miguel Ángel Pichetto. Su salida se produjo apenas unas horas después del desprendimiento interno en Unión por la Patria, una señal clara de que la otrora maquinaria kirchnerista atraviesa su momento más frágil en décadas.

La ruptura en el peronismo catamarqueño quedó formalizada en una carta enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, donde Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el diputado electo Fernando Monguillot comunicaron la creación del bloque “Elijo Catamarca”. En el texto, los legisladores expresaron: “De mi mayor consideración: Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de informarle la constitución de un nuevo Bloque Parlamentario que llevará la denominación de ‘Elijo Catamarca’”. Monguillot fue designado presidente de la nueva bancada, una señal de autonomía frente al kirchnerismo duro, que pierde así otra provincia de influencia.

La Libertad Avanza venía ampliando su estructura desde las elecciones. En las últimas semanas sumó once ex aliados, entre ellos ocho legisladores del PRO cercanos a Patricia Bullrich y tres radicales disidentes conocidos como “radicales con peluca”. Con estos movimientos, el bloque oficialista reforzó su posición en un escenario donde el peronismo mostraba fisuras cada vez más profundas. La posibilidad de que el gobernador Raúl Jalil rompiera filas con Unión por la Patria era seguida con atención por la Casa Rosada, y finalmente se concretó este lunes, allanando el camino para que LLA se convierta en el bloque más numeroso de la Cámara.

Mientras tanto, el oficialismo ya traza su hoja de ruta legislativa. El Gobierno se prepara para un extenso período de sesiones extraordinarias que incluirá el tratamiento de tres proyectos clave: el Presupuesto 2026, la reforma laboral y el nuevo Código Penal. De cara al verano, la prioridad estará puesta en avanzar con una modernización profunda del sistema laboral, continuar con el rediseño del esquema impositivo y endurecer el régimen penal frente a los delitos que más preocupan a la ciudadanía.

En este contexto, la Cámara de Diputados se reorganiza alrededor de dos grandes polos federales: Provincias Unidas —conducido por el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro— y una versión ampliada de Innovación Federal, donde confluyen los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén, Catamarca y Tucumán. Ninguno de estos espacios muestra disposición a confrontar con Milei, lo que configura un equilibrio institucional favorable para la aprobación de las reformas estructurales planteadas por el Ejecutivo.

La actividad parlamentaria tomará nuevo impulso este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana, cuando juren los nuevos diputados electos. Para entonces, La Libertad Avanza ya habrá consolidado oficialmente su condición de primera minoría, un logro político crucial en un Congreso históricamente dominado por el peronismo. El mapa legislativo argentino cambia de forma acelerada, y el kirchnerismo, debilitado y en repliegue, enfrenta el desafío de adaptarse a un tiempo político que ya no controla.

