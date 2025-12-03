El escenario actual contrasta fuertemente con 2023, cuando el 70% de los jovenes manifestaba su deseo de irse del país.

Un reciente informe de la consultora Casa Tres reveló un cambio significativo en la perspectiva de futuro entre la juventud de argentina, evidenciando una inversión de la tendencia emigratoria que había predominado en las últimas décadas, producto de la grave crisis económica generada por el kirchnerismo.

De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de jóvenes que manifiestan considerar la posibilidad de irse a vivir al extranjero experimentó una notoria disminución, gracias al éxito del Gobierno de Javier Milei.

Las causas de esta modificación en el ánimo social incluyen la enorme reducción de la inflación, la reducción de la pobreza, y la expectativa de mejoras a futuro y crecimiento económico en el país.

El estudio de Casa Tres se concentró en el segmento de jóvenes de 16 a 29 años. Los resultados de la medición de noviembre de 2025 mostraron que el porcentaje de quienes pensaban en emigrar se había reducido al 27%, lo cual representa una caída considerable respecto al 33% registrado en un estudio anterior, realizado en octubre de 2024.

La comparación entre los dos momentos temporales revela una consolidación del grupo que desea permanecer en el país. En octubre de 2024, el 63% de los encuestados no consideraba emigrar, mientras que el 33% sí lo hacía y el 4% se manifestaba indeciso.

Un año después, en noviembre de 2025, la proporción de quienes declararon no considerar emigrar se incrementó significativamente, alcanzando el 70%. En esa misma medición, solo el 27% expresó que consideraría irse, y el 3% no supo responder.

Esta modificación en el horizonte de expectativas de la juventud argentina encuentra un punto de contacto con los resultados de otra encuesta reciente de Casa Tres, vinculada a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Al indagar sobre los motivos principales del voto, la razón más citada por los electores fue la “Esperanza“. Este dato sugiere que una expectativa positiva sobre el porvenir de la Nación podría estar impactando las decisiones personales de la población, incluyendo la evaluación de la propia permanencia en el territorio.

El contraste con 2023

El escenario actual contrasta de manera marcada con la situación que se registraba durante el último año de gestión del gobierno kirchnerista, en 2023, cuando la intención de emigrar entre los jóvenes alcanzaba niveles alarmantes.

En aquel momento, el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA llevó a cabo una encuesta en los principales centros urbanos, que arrojó que una gran mayoría de jóvenes manifestaba su deseo de irse del país.

El informe de 2023 reveló que cinco de cada diez residentes de los principales centros urbanos del país manifestaban que emigrarían si tuvieran la posibilidad. Este porcentaje escalaba aún más al analizar el grupo de jóvenes de 18 a 29 años, donde un contundente 70% de los encuestados respondía que se iría a vivir al exterior. En ese contexto, los encuestados fundamentaban su intención en la creencia de que la Argentina “no podrá salir por muchos años de su decadencia”.

La caída de la intención emigratoria desde el 70% registrado en 2023 hasta el 27% de noviembre de 2025, según los datos de Casa Tres, pone en perspectiva la magnitud de la reversión observada en las perspectivas de la juventud argentina bajo el Gobierno de Milei.

