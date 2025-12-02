La trama de vehículos no declarados, multas impagas y camionetas compartidas con Tech Security SRL revela que, pese a haber cedido formalmente sus acciones, Martín Menem mantiene hasta hoy vínculos patrimoniales activos con la empresa familiar que sigue contratando con el estado.

Según bases oficiales a las que tuvo acceso REALPOLITIK, el patrimonio automotor de Martín Menem abre una serie de interrogantes que vuelven a conectar al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina con Tech Security SRL, la empresa de seguridad privada de su familia que continúa acumulando contratos con el gobierno de Javier Milei.

El historial de vehículos asociados a su nombre incluye:

– Toyota SW4 4×4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A, modelo 2019. Patente AD491RF.

– Nissan Kicks Exclusive CVT BT, modelo 2020. Patente AE115EE.

– Toyota SW4 4×4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7ª, modelo 2021. Patente AE630ZC.

– Toyota SW4 4×4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7ª, modelo 2021. Patente AE683VC.

– Audi A3 Sportback 3.2 V6 Quattro, modelo 2006. Patente FNU288.

De estos, en su última declaración jurada Menem pareciera mencionar solo tres vehículos, aunque sin identificar sus patentes. Allí declara:

– Nissan Kicks Exclusive CVT BT 2020, ingresado al patrimonio en 01/2020. Afirma haberlo adquirido con ingresos propios y declara poseer sólo el 10 por ciento.

– Toyota SW4 4×4 SRX 2.8 TDI 2021, ingresado al patrimonio en 03/2021, también con ingresos propios y siendo titular del 10 por ciento.

– Toyota SW4 4×4 SRX 2.8 TDI 2021, ingresado al patrimonio en 01/2021, con las mismas condiciones y también con 10 por ciento de titularidad.

Por lógica y según lo mencionado, los vehículos coinciden con las siguientes identificaciones:

– AE115EE, a nombre de Martín Menem y María Josegina Badia.

– AE630ZC, a nombre de Martín Menem y Tech Security SRL.

– AE683VC, a nombre de Martín Menem y Tech Security SRL.

La conexión no es menor: Menem asegura haberse desentendido de Tech Security antes de asumir como diputado. Sin embargo, la empresa continúa vinculada a sus vehículos -incluso en aquellos casos incluidos en su DDJJ- y el titular del cuerpo legislativo aún se traslada utilizando bienes de la proveedora del estado.

Las multas que complican el cuadro

En la base de infracciones de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, el DNI de Martín Menem figura asociado a la patente AE115EE con un total acumulado de 1.237.690,50 en multas. Pero en la provincia de Buenos Aires aparece algo más llamativo: el DNI del diputado (24.579.290) figura vinculado a una serie de multas por un total de 1.539.900 pesos, asociadas al Toyota AD491RF, un vehículo que no fue hecho público en su DDJJ. En las bases consultadas por REALPOLITIK, ese mismo vehículo figura también a nombre de Tech Security SRL.

La pregunta cae por su propio peso: ¿Por qué Menem oculta las patentes de los vehículos que sí declara, y por qué sostiene ser titular de apenas el 10 por ciento de unidades que comparte con la misma empresa familiar que formalmente dice haber abandonado?

Si efectivamente se desprendió de Tech Security SRL –una firma que sigue obteniendo contratos millonarios con el estado que él integra–, el entrelazamiento patrimonial con la compañía resulta, como mínimo, digno de investigación.

Tech Security y el rol de la familia Menem

La empresa Tech Security SRL volvió a la agenda pública tras ganar una licitación de casi 4.000 millones de pesos para brindar seguridad en la sede central del Banco de la Nación Argentina. Aunque en los papeles Martín Menem transfirió sus acciones a su hermano Adrián apenas cuatro días antes de la asunción de Javier Milei, dentro del gobierno nadie cree que la desvinculación haya sido real. Pareciera, más bien, un movimiento prolijo para correr el cuerpo.

Tech Security nació en 2005 de la mano de Fernando Menem y su amigo Pablo Vázquez. Hoy, Vázquez concentra el 51 por ciento del capital; Fernando, el 34; y Adrián Menem, el 15. La firma creció año tras año: Club Atlético River Plate, Racing Club, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), clubes, municipios del Pro, dependencias del estado y hasta el histórico búnker de Milei en el Luna Park en 2021 estuvieron bajo su órbita.

La influencia se extendió también al ámbito nacional: contratos para la superintendencia de Riesgos del Trabajo, museos del interior, ministerios nacionales y organismos públicos diversos. Incluso, en 2020 la empresa fue sancionada por el entonces ministro Sergio Berni por irregularidades en personal y equipamiento.

La cercanía entre la familia Menem y el actual gobierno libertario se volvió notoria. La empresa de suplementos Gen Tech, fundada por Martín, provee nutrición deportiva a la AFA bajo la gestión de “Chiqui” Tapia.

Líneas que no terminan de separarse

Mientras Tech Security mantiene vínculos comerciales con instituciones deportivas, municipios y el propio estado nacional, los automóviles declarados –y los no declarados– de Martín Menem siguen apareciendo entrelazados con la empresa.

El uso reiterado del 10 por ciento de titularidad, la omisión de patentes en la declaración jurada, el auto no declarado asociado a su DNI y la participación societaria de Tech Security en vehículos que utiliza el presidente de la cámara baja, dibujan un mapa que contradice el relato de desvinculación total.

Cada uno de estos elementos, sumados al contexto de contrataciones millonarias con el estado, refuerza la necesidad de que estos vínculos sean aclarados, auditados y, de ser necesario, investigados con la profundidad que el caso amerita.

Realpolitik.com