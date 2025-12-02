La Justicia convocó a una audiencia preliminar para acordar los testigos y las pruebas que serán incluidas en el proceso.

Las partes que forman parte del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, fueron convocadas a una audiencia clave que será llevada a cabo para fijar la fecha del juicio, que había sido suspendido por el escándalo del documental “Justicia Divina”.

La audiencia preliminar está prevista para este martes en los Tribunales de San Isidro, donde se tratarán los testigos que declararán en el juicio que se reanudaría el 17 de marzo de 2026.

La audiencia comenzará a las 10:30 en Ituzaingó 340, a dos semanas de la destitución de la jueza Julieta Makintach, que además fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales por haber participado en la grabación del documental.

La instancia judicial iba a realizarse el pasado 12 de noviembre, pero fue suspendida por problemas en las agendas de los abogados.

“La expectativa es que se confirme la fecha de inicio del proceso”, consignaron las fuentes con acceso a la causa, consultadas por la agencia Noticias Argentinas.

“El tribunal ya falló sobre los alcances de las nulidades. Está apelado y solo resta que la Cámara resuelva para tener el doble conforme”, agregaron.

Por su parte, otro allegado a la investigación señaló: “Vamos a presentar la prueba, las nulidades y habrá nuevos planteos de las partes”.

El neurocirujano y ex médico de cabecera del ex jugador, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna; los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid; su jefe, Mariano Perroni, y Nancy Edith Forlini, la doctora que coordinaba la internación domiciliaria de Maradona en Tigre son los ocho acusados por el fallecimiento del “Diez”.

Los jueces Pablo Rolón, Alberto Gaig y Alberto Ortolani habían rechazado el pedido presentado por los defensores Julio Rivas y Francisco Oneto, abogados de Luque, para que afronte un debate por jurados populares, al considerarlo “extemporáneo”, a la vez que denegaron el planteo de inconstitucionalidad del artículo 22 bis del CCP, por “improcedente” y “abstracto”.

Los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 también desestimaron el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) solicitado por el letrado Vadim Mischanchuk (representante legal de Cosachov), al sostener que “no se configuraron los presupuestos que habilitan su aplicación en el presente caso”.

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en la residencia del barrio cerrado San Andrés, localidad de Benavídez, como consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda, que provocó un edema agudo de pulmón.

Cronica.com