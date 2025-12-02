La Provincia ordenó suspender actividades y revisar cada edificio tras colapsos que exponen serias deficiencias en controles y obras públicas.

Los dos derrumbes registrados en Córdoba dejaron al descubierto problemas estructurales que no fueron detectados en las auditorías previas. La Provincia dispuso el cierre total de los polideportivos y ejecutó una medida urgente que evidencia la falta de previsión en obras destinadas al uso comunitario. Las instalaciones afectadas incluyen construcciones nuevas y antiguas que nunca debieron quedar fuera de supervisión técnica.

El episodio más reciente ocurrió en Miramar durante un temporal que no debería haber provocado un colapso de esa magnitud en un edificio moderno. La estructura cedió pese a que según informes previos cumplía con las normas mínimas de resistencia y seguridad. Vecinos señalaron que el lugar era usado diariamente y que no existían advertencias sobre riesgos en la obra.

El primer derrumbe, registrado días antes en la capital provincial, mostró fallas similares y expuso vulnerabilidades repetidas en diferentes proyectos públicos. Varias personas quedaron atrapadas tras la caída del techo del polideportivo del barrio Los Álamos durante otra tormenta intensa. La situación derivó en daños severos y abrió interrogantes sobre la calidad de los materiales utilizados.

Heridos, fallas en la supervisión y grietas en el sistema de control

Una adolescente sufrió lesiones graves tras quedar bajo la estructura caída y fue intervenida de urgencia en el Hospital de Niños. La joven intentó asistir a otros menores mientras el techo comenzaba a desprenderse y quedó sin reacción cuando el material cedió con fuerza. Su evolución es estable pero requiere seguimiento médico por las secuelas derivadas del impacto sufrido.

Los equipos sanitarios confirmaron que la asistencia temprana evitó un número mayor de heridos y permitió contener una situación que pudo ser mucho más grave. Testigos señalaron que varias chapas se desplazaron antes del derrumbe y que ninguna autoridad había advertido sobre posibles fallas. La comunidad cuestiona que el espacio siguiera funcionando sin una verificación adecuada del estado estructural.

Los hechos dejaron en evidencia inconsistencias en los controles que debieron detectar deterioros visibles antes de los colapsos. Especialistas consultados indicaron que la combinación de materiales deficientes y supervisión insuficiente generó un escenario de riesgo evitable. La reiteración de fallas en distintos predios profundizó la preocupación entre vecinos y entidades técnicas.

Suspensión total, revisión profunda y búsqueda de responsables

La Provincia ordenó suspender actividades en todos los polideportivos y cerrar el acceso a cada predio hasta completar las inspecciones técnicas. La comunicación enviada a los municipios exige medidas inmediatas y obliga a mantener las instalaciones sin público para evitar nuevos incidentes. La orden responde a la necesidad de revisar cada estructura ante la posibilidad de fallas generalizadas.

El Ejecutivo confirmó la convocatoria a colegios profesionales, universidades y organismos especializados para investigar el origen de los derrumbes. Las pericias analizarán la calidad de los materiales, los cálculos estructurales y los procesos de obra ejecutados en cada predio. Además se impulsará una demanda para fijar responsabilidades en caso de comprobarse negligencias o irregularidades.

