Fue arrestado durante un operativo que se hizo en su casa de Beccar, en el cual se incautó documentación, dispositivos de almacenamiento digital y celulares.

El abogado Nicolás Payarola fue detenido este jueves tras un allanamiento en las últimas horas en la causa en la que se lo investiga por estafas. Entre otros delitos, está acusado de robarle 700.000 dólares al futbolista de River y la Selección, Gonzalo Montiel, que fue su cliente.

Payarola fue arrestado en las últimas horas durante un operativo en su casa de la localidad de Beccar, en el partido bonaerense de San Isidro. También se realizó un allanamiento en Nordelta.

En los procedimientos se incautó documentación, dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavidez y avalados por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro.

El fiscal Iribarren pidió la detención de Payarola luego de una extensa investigación que unifica seis denuncias y está caratulada como “estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo”.

El abogado había logrado una eximición de prisión a mediados de 2024 luego de pagar una fianza de 40 millones de pesos pero esa eximición fue revocada este jueves.

La causa por la que fue detenido Payarola también incluye el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que el 6 de octubre pasado había confirmado el procesamiento del abogado.

La denuncia de Montiel

Ese procesamiento era exclusivamente por la denuncia realizada por Juan Montiel, padre del futbolista, quien acusó a Payarola de haberle robado 700.000 dólares al ex jugador del Sevilla de España.

De acuerdo a la denuncia, Montiel le habría confiado ese dinero para avanzar en un proyecto inmobiliario que nunca se concretó.

Cronica.com