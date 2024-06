Salven a la novia: La única que firmó los contratos truchos fue la ministro Pettovello .

Corrupción. La firma del convenio de los contratos ñoquis en Capital Humano por 6.000 millones de pesos para armar “cajas negras”, requería la firma de Pettovello, Legal y técnica, el jefe de Gabinete.

La única firma es la de Pettovello, ella lo sabía, ella los contrató.

A pesar de enviar a todo el gabinete y al ejército a defender la Novia de Milei en off, la desesperación fue tal que envió toda la artillería para defenderla y tratar de tapar el escándalo. Y salvar a la presunta novia- contenedora.



La estrategia es negar todo y de ultima pasarla como imbécil antes que corrupta, que no sabía lo que pasaba debajo de ella.

La apretada con la 9mm fue, denuncia e inclinante hay que salvar a la ministro.

Aquí no hay nadie inocente: lo único que se intentó hacer es el cambio de cajas, sacarle a los piqueteros y empresas el negocio y traspasarlo a la caja libertaria.

Mientras echan supuestos ñoquis, toman otros ñoquis para su negocio.

Por eso donde funciono el traspaso de cas, hay más de 1800 funcionarios de Alberto, para mantener esas cajas, no poque no tenga gente.

Ahora se entiende porque el dejar esos cargos. Para seguir manteniendo las cajas

PAUTA… PARA CLARIN

🟥✅⚠️ Delincuentes. El gobierno de Milei con la firma de Sandra Pettovello le dio sin licitar al Grupo Clarín(Editorial Arte Gráfico Argentino S.A) $9.612.452.855 para impresión de libros. Mientras no quiere pagar salarios a los docentes, le regala millones a Clarín sin licitar. pic.twitter.com/hGnuMhJPQO — Martín Peiretti (@MartnPeiretti1) February 20, 2024