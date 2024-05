Sociópata o lo envió el Mossad a tratar de romper relaciones con España por Palestina.

By

El presidente Javier Milei regresó esta mañana a Buenos Aires, luego de haber participado en Madrid de un acto organizado por VOX en el que cuestionó a su par de España, Pedro Sánchez, y acusó de “corrupta” a la esposa de este, lo que desencadenó un conflicto diplomático con ese país y repercusiones en la política argentina, que continuaba debatiendo las reformas que busca aprobar el oficialismo en el Congreso.

El mandatario español dijo que "entre Gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable", que "quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino" y que "no estuvo" a la altura de "los lazos de hermandad" entre ambos paises. https://t.co/LepjsQBtTz pic.twitter.com/jGanLx5Zpe — TN – Todo Noticias (@todonoticias) May 20, 2024

El tema no es sólo esto, sino que usó recursos del estado argentino ,para un viaje privado para apoyar “presuntamente ” al un partidario de la derecha española , pero lo uso para insultar a la mujer del jefe de estado español , generando un conflicto dipomático mas grave desde la guerra por la independencia” dirian algunos .

🇪🇸🇦🇷 | URGENTE: España llama a consultar de manera "indefinida" a su embajadora en Argentina y exige disculpas al presidente Milei por atacar a la mujer de Sánchez y llamarla "corrupta".

pic.twitter.com/SHGNzgmJI0 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 19, 2024

Lo cierto que esto es funcional al estado de Israel que esta muy “molesto” por decirlo de alguna manera , al España querer reconocer como estado a Palestina .. . No casualidad que un narcicista que se cree un linder mundial y no es mas que un payaso que el Mossad lo usa como mascaron de proa de su política exterior.

Estados Unidos ha expresado en numerosas ocasiones que el debate sobre el reconocimiento del Estado palestino debería producirse después de un acuerdo previo con Israel. España, sin embargo, ya tiene tomada la decisión del reconocimiento del Estado Palestino. El ejecutivo de Pedro Sánchez llevó esta iniciativa como una de las promesas electorales y dentro de su programa de Gobierno. Hace unas semanas, Sánchez además anunció que se produciría el reconocimiento en el primer semestre del año.

Una vez tomada esa decisión, tanto Sánchez como el ministerio de Asuntos Exteriores, con Albares a la cabeza, centraron sus esfuerzos internacionales en posicionarse como mediadores en el conflicto por un lado y, por otro, en recabar apoyos para el reconocimiento de Palestina.

Después de numerosas giras, España consiguió que Irlanda, Malta y Eslovenia se comprometieran a reconocer el Estado Palestino. Es posible que este reconocimiento se haga de manera conjunta en las próximas semanas, seguramente el próximo 21 de mayo. Albares no ha querido reconocer la fecha en ningún momento, sin embargo, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó en una entrevista en Radio Nacional que sería ese día.

En los pasos por seguir apoyando a Palestina, España se sumó el 9 de mayo a la coesponsorización de la resolución de Naciones Unidas a favor de que el Consejo de Seguridad considerase de forma favorable la entrada de Palestina en la organización y se convirtiera en el 194 miembro de la ONU. La iniciativa inicial fue esponsorizada por 32 países y a ella se sumaron otros tantos, hasta superar los 70, entre ellos España, antes de la votación.

Finalmente, la votación terminó con una abrumadora mayoría a favor del estado Palestino. En concreto, 143 países votaron a favor, 9 en contra y 25 se abstuvieron. La resolución aprobada por la Asamblea y no vinculante concede además a Palestina nuevas competencias que superan su estatus actual de “estado observador no miembro” y que definen su participación en la Asamblea General, pero especifica que no contará con derecho a voto ni podrá presentarse candidata a los organismos de Naciones Unidas, según informa EFE.

España, como ya anunció el ministro, ha votado a favor, mientras que Estados Unidos ha votado en contra. Y con esta discrepancia tan importante de perspectiva, Blinken y Albares se reunieron en Washington. “Tony Blinken respeta la posición soberana de España y no ha emitido ninguna opinión al respecto”, ha asegurado el jefe de la diplomacia española. Según sus palabras, “la conversación no se ha planteado en esos términos”.

Albares ha insistido: “No he venido a informar a Blinken del reconocimiento, es una decisión soberana de España. Hubiéramos hablado igual si ya se hubiera producido el reconocimiento o si ya se fuera a producir. Hemos coincidido en querer conseguir la paz”. Además, ha recordado que “el reconocimiento es parte de las acciones de España para que llegue la paz. No he notado que surgiera ningún tipo de discrepancia. Nos hemos enfocado en cómo conseguir que regrese la paz. Es ahí donde nos hemos centrado”.

La votación que este viernes ha tenido lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas ha vuelto a evidenciar la cada día mayor soledad de los países que apoyan a Israel. A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha endurecido la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtiendo incluso con la posibilidad de no enviar más armas, continúan con su apoyo en los organismos internacionales.

El pasado 18 de abril, Estados Unidos vetó una resolución que contaba con amplio apoyo del Consejo y que habría allanado el camino para que Palestina se integrara como miembro pleno de Naciones Unidas, algo que los palestinos han buscado desde hace tiempo y que Israel ha trabajado para evitar. El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, dijo el jueves que el gobierno del presidente Joe Biden se opone a la resolución de la asamblea, según informa AP. Pero a diferencia de esa ocasión en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos sí tiene capacidad de veto, en la Asamblea General, no.

La crisis humanitaria que enfrentan los palestinos en Gaza y la muerte de más de 34.000 personas en el territorio han desatado la indignación de varios países en múltiples reuniones del consejo y la asamblea. Incluso la sangría ha desatado las protestas de los estudiantes estadounidenses, que mantienen acampadas.

Sociopata Narcisista.

¿Qué es un sociópata narcisista?

Las personas que tienen este trastorno pueden: Tener un aire de superioridad irrazonable y necesitar constantemente la admiración excesiva de los demás. Sentir que merecen tener privilegios y recibir un trato especial. Esperar que se reconozca su superioridad, incluso sin haber logrado nada.

POr esta razón el conflicto diplomatico tiende por los menos a tener el embajador de España en consulta indefinida. A un paso de romper relaciones diplomaticas con la Argentina.

Posiblemente entre un egollatra que necesita de estas acciones para sentirse pleno ” con sus X , “fenomeno barrial ” no deja de llamar la atención .

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó hoy que el presidente Javier Milei no se disculpará con su par español, Pedro Sánchez, y sostuvo que “no hay razones” para la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.