Muchachos no mientan más: Un senador de la LLA es autor del proyecto de aumento de sueldos

Milei y Karina siguen con el Acting , ahhh la casta , manga de hipócritas , Si la casta no la toca ni losregistro automotor , ni nada de la campora y sus cajas y todo es maquillaje , en terminos del PBI no aportan nada. La inflación baja porque hay un millon de nuevos pobres,los sueldos no aumentan y… Aumentaron todo incluyendo las tarifas, entonces no hay un pesos y obvio baja la inflación porque la gente se caga de hambre y no compran nada

La Casta , no son los senadores ni diputados, la casta es dejar las cajas a los kirchneristas y repartirse el botin .

Bruno Olivera, Senador de la Libertad Avanza, fue uno de los que firmó el proyecto para el aumento salarial de los Senadores, no solo eso, sino que el proyecto de ley fue presentado por la Libertad Avanza, Milei envió el proyecto. Así quieren tomar de boludo al pueblo.

