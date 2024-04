Adoctrinamiento Iraní en la Facultad de Periodismo de la Plata

By

No es de ahora sino desde hace tiempo que la UNLP, Facultad de Periodismo esta infiltrada por lo peor del chavismo y los Iraníes, al punto que un informe de la ex side , del cual se realizo el siguiente , daba cuenta del financiemiento a Lusi D elia , Fernando Esteche y varios grupos ultrakirchneristas y ademas lo llamativo es el dinero puesto en la Facualtad de Periodismo. Los K le vendieron que podrían adoctrinar jóvenes y los medios para la causa de los Shiitas… No se si habra sido asi, pero creo que tambien los timaron.

Esto es una parte de la información que pudo haber tenido el ex Fiscal Nisman , tambien del Condor II , del uranio enriquecido a Irán como proxy Venezuela . Y la tecnologia dle misil de alcance medio que puede llevar cabeza convencional o nuclear, que también le dimos ese conocimiento a Irán y por eso tiene la bomba atómica .

En fin aqui les dejo algo de la carpeta de Saintout y la UNLP – Periodismo: