Los planes sexuales

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona; el Gobernador de Chaco, Leandro Zdero; el Ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich; y el Diputado de Chaco, Ivan Gyöker, brindaron una conferencia de prensa en Casa Rosada con objetivo de exponer una red de trata que operaba mediante planes sociales.

Esta red funcionaba en la provincia de Chaco comandada por un dirigente piquetero que prostituía mujeres a cambio de otorgar y administrar sus planes sociales.

El intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas con fines políticos, y sustraía parte del dinero suministrado por el Gobierno.

Actualmente se encuentra detenido. Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este Gobierno. No más intermediarios.

El relato de una de las mujeres víctimas de la explotación que realizan los intermediarios kirchneristas.#LosPlanesSocialesDelAbusopic.twitter.com/eJvY07jHAn — El Bunker de Milei (@BunkerMilei) February 14, 2024

