Elon Musk anuncia que su startup Neuralink ha colocado su primer implante cerebral a un paciente

Elon Musk anunció, el lunes 30 de enero, que la start-up Neuralink, de la que es cofundador, había colocado el domingo su primer implante cerebral a un paciente, una operación que ya han realizado varias veces otras empresas. e investigadores. “Los primeros resultados muestran una actividad neuronal prometedora”, escribió Elon Musk en X.

Ubicada en Fremont, California, un suburbio de San Francisco, Neuralink obtuvo en mayo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Su implante, del tamaño de una moneda, ya ha sido colocado en el cerebro de un macaco, que logró jugar al videojuego Pong sin mando ni teclado.

Fundada en 2016, Neuralink está lejos de ser la primera en instalar un implante cerebral, también llamado interfaz cerebro-máquina (IMC), en un ser humano. En septiembre, la empresa holandesa Onward anunció que estaba probando el acoplamiento de un implante cerebral a otro implante que estimula la médula espinal, con el objetivo de permitir a un paciente tetrapléjico recuperar la movilidad.

Recaudó $323 millones

Ya en 2019, investigadores del instituto Clinatec de Grenoble presentaron un implante que permite a una persona tetrapléjica, una vez instalado, animar un exoesqueleto y mover los brazos o desplazarse.

Neuralink recaudó recientemente unos 323 millones de dólares (poco menos de 300 millones de euros) de inversores, en dos tramos, en agosto y noviembre. Neuralink pretende también hacer que los pacientes paralizados vuelvan a caminar, pero también devolver la vista a los ciegos e incluso curar enfermedades psiquiátricas como la depresión.

Elon Musk también pretende ofrecer su implante a todo el mundo para permitir una mejor comunicación con los ordenadores y contener, según él, el “riesgo para nuestra civilización” que representa la inteligencia artificial.

