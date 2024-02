Ahora no descartan ofrecerle la Anses a Menem para destrabar el acuerdo con Macri

El gobierno ahora analiza correr a Martín Menem a la Anses para destrabar la negociación con Macri, que entró en un stand by tras el límite que le puso Karina Milei al ex presidente.

La puja por la presidencia de la Cámara de Diputados se convirtió en un punto crucial de la negociación entre Milei y Macri, que insiste en pedir que Cristian Ritondo ocupe ese lugar para evitarse papelones como fue la caída de la ley ómnibus.

Luego que LPO revelara que Ritondo no aceptaba el premio consuelo que le ofrecía Karina Milei de ser el jefe de un interbloque entre las bancadas de la Libertad Avanza y el PRO, en el gobierno empezaron a analizar la posibilidad de ofrecerle a Menem la dirección de Anses tras el despido del cordobés Osvaldo Giordano.

Si esta opción avanza, se le ofrecería a Menem una salida elegante de la presidencia de la Cámara de Diputados para que asuma Ritondo.

El abismo al que se asoma el gobierno si no amplía los acuerdos políticos empezó a aflojar las resistencias de Milei y su círculo más cercano. Sin embargo, la fuerte cercanía de Lule Menem a Karina Milei, no es un factor a despreciar. El ex secretario de Carlos Ruckeuf en el Senado, tiene un peso determinante en la gestión de Martín Menem.

Es que la presidencia de un interbloque “no le sirve a Ritondo, no le sirve a Macri y tampoco le sirve a Milei”, explicó un diputado macrista al tanto de las negociaciones. “No es un capricho, la Cámara de Diputados se conduce desde la Presidencia porque ahí están los resortes para alcanzar los acuerdos, pasó con Emilio Monzó durante la presidencia de Macri y pasó con Massa en el mandato de Alberto Fernández”, explicó el diputado.

La Anses se ha convertido por estas horas en una suerte de caja de conversión para las distintas combinaciones políticas que se analizan en el Gobierno. Hasta este domingo, Milei analizaba nombrar en la Anses a Guillermo Nielsen para no entregársela a Macri que impulsaba a María Eugenia Vidal y de paso darle el premio consuelo de la embajada de Paraguay, un lugar importante para Macri por sus negocios con el ex presidente Cartes.

Se sumó a esa puja la diputada Marcela Pagano que hace semanas amenaza con romper el bloque y nombrarla en la Anses sería una manera de contenerla, para no sufrir la ruptura de otra estrella libertaria como les pasó con Carolina Píparo.

