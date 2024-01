Robaron una piscina y los encontraron, porque es la “única cosa celeste” en toda la villa

Fue por un Dron:

Se afanaron una pileta entera en La Plata. La pudieron ubicar con 1 drone después de una semana porque era el único punto de color en toda la villa miseria. El terreno tomado estaba ocupado por un narco, ahora prófugo. pic.twitter.com/S0ntDAhIk9 — Pregonero (@PregoneroL) January 28, 2024

