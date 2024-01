Como parte del Plan de desestabilización: La RAM-K, genero los incendios en Los Alerces

Mientras los K usan esto para decir que el gobierno nacional no envía ayuda …

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que el fuego “fue intencional” y dijo que el grupo violento de reivindicaciones mapuches hace negocios inmobiliarios.

El foco ígneo ya consumió 1.000 hectáreas.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, responsabilizó este domingo a la violenta agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como los iniciadores del voraz incendio en el Parque Nacional Los Alerces, que ya consumió casi 1.000 hectáreas.

“Lo más preocupante de todo es que hay indicios que indican que el incendio fue intencional, hay varios focos ígneos con las mismas características”, dijo el funcionario por Radio Rivadavia.

El gobernador aseguró que irán “a fondo con las herramientas para desalojar a los delincuentes que hoy están ocupando nuestro Parque Nacional Los Alerces” y le pidió a la Justicia que tome pidió “una medida ejemplificadora” para los responsables.

Brigadistas intentan controlar el voraz incendio en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut.

“Hay que separar a los mapuches de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que son unos delincuentes que tienen un negocio inmobiliario y toman tierras en Neuquén, Río Negro y Chubut. Hay que ponerles un freno definitivo”, resaltó.

En consecuencia, el gobernador se juntó con el juez federal Guido Otranto, a cargo de la causa, para entregarle información y darle celeridad a la investigación.

“Necesitamos cuanto antes que se haga el desalojo”, pidió.

Torres sostuvo que el Gobierno de Chubut “está trabajando muy bien con las comunidades originarias” y que nada tienen que ver esos grupos con el incendio.

Piden más brigadistas para combatir el fuego en Chubut

El fuego en la zona comenzó el jueves por la noche y debido a las condiciones meteorológicas desfavorables, se extendió hasta llegar a quemar alrededor de 700 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces y este domingo la cifra llegó a las 1.000. Trabajaban más de 250 brigadistas se en las próximas horas se sumarán 50 más.

Ante la magnitud del incendio, se creó un Comando Unificado, en el que intervienen fuerzas del propio Parque Nacional, del Gobierno de la provincia de Chubut y del Poder Ejecutivo, por medio del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente de la Subsecretaría de Ambiente.

“Estamos en contacto permanente con Nación, articulando acciones conjuntas para controlar el incendio, pero necesitamos más brigadistas. Pusimos a disposición todas las carteas de la provincia y empresas privadas acercaron maquinarias”, agregó el mandatario provincial.

“El incendio en este momento continúa activo en todos sus sectores”, sostuvo a Télam el jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), Mario Cárdenas, quien agregó que están previstos “varios días de trabajo”.

Explicó que los brigadistas se encuentran “trabajando con líneas de herramientas de mano y equipos de agua, más dos aviones hidrantes, también dos helicópteros con helibaldes que realizan lanzamientos de agua y un avión observador”.

El Ministerio del Interior, informó en un comunicado que “participan del combate directo del fuego 144 agentes dependientes de las reparticiones que integran el Ministerio del Interior a los que se suman otros 46 del Servicio de Manejo del Fuego de la Provincia de Chubut”.

“Junto a ellos continúan trabajando treinta y cinco brigadistas del Parque Nacional Los Alerces, treinta personas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut y bomberos voluntarios de Trevelin y Esquel, Gendarmería, Prefectura y Defensa civil de Esquel”, indicaron.

Se esperaba que arribasen a la zona afectada 53 brigadistas nacionales y 40 brigadistas del Plan Provincial de la Provincia de Córdoba, señaló Interior.

El combate del fuego por la mañana de este domingo no había podido sumar medios aéreos porque “las condiciones meteorológicas, con atmósfera estable y sin viento, producen un estancamiento del humo sobre el área del incendio“, lo cual “disminuye la visibilidad al mínimo”.

También colaboraron en los trabajos bomberos voluntarios de las dos poblaciones más cercanas, Trevelin y Esquel, así como personal de Gendarmería, Prefectura y Defensa civil de esta última localidad.

La propagación del fuego hizo que ambos se unieran transformándose en un solo incendio y que avanzara peligrosamente por fuera del Parque Los Alerces.

Según confirmaron, el foco del incendio está ubicado en Bahía Rosales, una zona de acampada sobre el Lago Futalaufquen, en la región centro del Parque Nacional, que cuenta con tres puntos de acceso.

Situado en Chubut, el Parque Nacional de Los Alerces tiene una superficie de 259.822 hectáreas, que lo sitúa como el quinto de mayor tamaño del país

Clarin y Seprin

There is no ads to display, Please add some