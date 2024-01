Sólo paran las aerolíneas deficitarias, Fly Bondi no se adhiere

La Asociación Sindical de Trabajadores de la aerolínea low cost manifestó su “rechazo total” a la medida de fuerza convocada por la CGT y acusaron es impulsada con “fines políticos

La Asociación Sindical de Trabajadores de la empresa Flybondi (ATAF) anunció que no se adherirá al paro general de este miércoles 24 de enero convocado por la CGT al medio día y pronunció su “rechazo total” al mismo.

La aerolínea de vuelos low cost Flybondi, a través de un comunicado anunció que no está de acuerdo con el paro general y que programará todos sus vuelos a Ezeiza, ya que el Aeropuerto Jorge Newbery, dependiente de Intercargo, integrante de APA, si adhirieron a la masiva movilización.

La medida de fuerza, convocada por la CGT, durará 12 horas: entre el mediodía y la medianoche. El acto central con el que se coronará la marcha va a ser en la plaza del Congreso, con el objetivo simbólico de enfrentarse a la aprobación del DNU 70/2023 de Javier Milei y al proyecto de ley ómnibus, que se debatirá en el recinto.

There is no ads to display, Please add some