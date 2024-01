Denuncian a Barrionuevo, Camaño Y Omar Pires por Asoc. Ilícita en una estafa para conseguir Licencias de “Bingo”

Se contrato a la Consulta de Omar Pires, apoderado del partido “Tercera Posición” cuya presidencia es la ex Dip Graciela Caamaño .-

.2. Por actividades afines a la actividad lúdica en su país de origen proyectó adquirir la infraestructura para colocar un casino en el ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina, para lo cual un conocido suyo argentino, llamado Jorge Alberto SANA alias “el Negro” (DNI 8.358.654), le sugirió contactar al Señor Daniel Omar PIRES, quien gestionaría el emprendimiento por ser una persona de numerosos contactos y titular de una consultora del rubro, según informó.

2.3. Fue así que el denunciante se puso en contacto con el Señor Daniel Omar PIRES, quien en una primera reunión afirmó que por intermedio de su consultora razón social PIRES CONSULTING SERVICE, CUIT 20- 18253552-5 e invocando los nombres de los que encabezan esta encuesta, Señores José Luis BARRIONUEVO y Graciela CAMAÑO, en tan solo tres (3) meses lograría el propósito de mi cliente a cuyo fin suscribió con éste un ‘contrato de servicios profesionales’ con fecha 05 de octubre de 2022 consignando su calidad de “consultor” –desconociéndose si es profesional o no– y pactando como contraprestación por la gestión de obtención de las licencias y habilitaciones respectivas (cláusula CUARTA) la friolera suma de dólares estadounidenses cuarenta y cinco mil (US$ 45.000), pagadera en tramos, dólares estadounidenses cinco mil (US$ 5.000) a la firma del instrumento, y los restantes pagos hasta la suma de dólares estadounidenses cuarenta mil (US$ 40.000) los días 27 de octubre de 2022 (US$ 10.000), 19 de diciembre de 2022 (US$ 10.000), 07 de febrero de 2023 (US$ 10.000) y 15 de marzo de 2023 (US$ 5.000), lo que significa que a pesar de lo convenido el aquí denunciante abonó casi la totalidad por las exigencias que iba anteponiendo el codenunciado Señor Daniel Omar PIRES, con la ilusión de concretar la obtención de la licencia y habilitación del casino para comenzar a operar, la que

jamás se materializó.

2.4. Como suele ocurrir en este tipo de maniobras delictivas luego PIRES siguió prometiendo e introduciendo las figuras de BARRIONUEVO y CAMAÑO, lo que hizo que averiguara si existía dicha relación invocada o no, confirmando que este sujeto Daniel Omar PIRES no es más ni menos que el apoderado y Presidente del ‘Partido Político TERCERA POSICIÓN’ que pertenece a la ex diputada Graciela CAMAÑO, existiendo numerosos audios donde el coimputado invoca los nombres y apellidos de quienes serían sus Jefes o bien a quien reportaba la operación concertada con la víctima y denunciante de estos hechos.

