Bullrich y Macri se comprometieron a trabajar en conjunto para mejorar la seguridad en CABA

En medio del debate por la expulsión de los extranjeros que delinquen, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvieron un encuentro en el que se comprometieron a trabajar en conjunto para mejorar la seguridad en el distrito capitalino.

De esta manera, el alcalde porteño explicó que “con Patricia Bullrich tenemos un mismo objetivo, lograr que la Ciudad sea un lugar más seguro” y aseguró que “juntos vamos a seguir trabajando por la seguridad, combatiendo el delito para llevarles cada vez más tranquilidad a los vecinos”.

“No vamos a permitir que nuestra ciudad sea un lugar al que se viene a cometer delitos, es importarte trabajar para que todo aquel que incumpla la ley sea deportado”, añadió y concluyó precisando que “vamos a enfrentar el narcotráfico y sacar la droga de los barrios. Sabemos que siempre podemos hacer más y eso se logra trabajando en conjunto para devolverle a los ciudadanos la tranquilidad de poder caminar por la calle sin miedo, con el objetivo bien claro, que los porteños se sientan cada vez más seguros”.

Mientras que Bullrich manifestó que “con Jorge Macri tenemos un mismo objetivo: lograr que la Ciudad sea un lugar más seguro” y destacó que van “a seguir trabajando por la seguridad, combatiendo el delito para llevarles cada vez más tranquilidad a los argentinos de bien”.

“No vamos a permitir que nuestra ciudad sea un lugar al que se viene a cometer delitos. Es importante trabajar para que todo aquel que incumpla la ley sea deportado”, señaló y concluyó planteando que “vamos a enfrentar el narcotráfico y sacar la droga de los barrios. Sabemos que siempre podemos hacer más y eso se logra trabajando en conjunto para devolverles a los ciudadanos la tranquilidad de poder caminar por la calle tranquilos y sin miedo, con el objetivo bien claro, que los porteños y los argentinos se sientan cada vez más seguros”.

