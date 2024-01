El papa Francisco viajaría al país en la “segunda parte del año”

El papa Francisco adelantó hoy que analiza viajar a Argentina “en la segunda parte del año” y dijo estar preocupado por el país porque “la gente está sufriendo tanto”.

“Sí, me preocupa, porque la gente está sufriendo tanto, es un momento difícil en el país”, aseveró el máximo pontífice este domingo en una entrevista en la televisión italiana, al ser consultado sobre un posible viaje a la Argentina.

Al respecto, detalló: “Está el plan de hacer un viaje en la segunda parte del año, porque ahora hay un cambio de Gobierno, hay cosas nuevas, y también yo tengo compromisos”.

“Por ejemplo, en agosto tengo que hacer el viaje a Polinesia, es lejos, y luego de esto se haría el de Argentina, si se puede hacer”, detalló, y agregó: “Después de diez años está bien, va bien, podría ir”, sobre la visita postergada desde que fue entronizado en marzo de 2013.

Las palabras del Papa se dieron horas después de que el presidente Javier Milei lo invitara, por medio de una carta, a visitar el país tras considerar que su presencia “traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos” que se encuentran, dijo, “ansiosos de superar divisiones y enfrentamientos”.

“Su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República Argentina”, expresó el jefe de Estado en la carta, que fue difundida por la cuenta Oficina del Presidente Javier Milei en la red social X y que la canciller Diana Mondino entregó el viernes al embajador vaticano en el país, el Nuncio Apostólico Monseñor Miroslaw Adamczyk.

Además, el Presidente podría participar el 11 de febrero en el Vaticano de la canonización de Mamá Antula, que se convertirá en la primera santa argentina, según la “intención” que Mondino le transmitió a Adamczyk.

En agosto pasado, Francisco había planteado que una posible visita a Argentina estaba “en programa” para después de las elecciones presidenciales del año pasado y que el Vaticano estudiaría “si se puede hacer”.

“Puedo confirmar que está en programa. Veremos si se puede hacer, una vez que pase el año electoral”, planteó el pontífice al ser consultado por la revista Vida Nueva sobre un posible viaje a su país natal.

Según el referente de la iglesia católica, “terminadas las elecciones, se puede hacer” la que sería su primera visita como Papa al país.

“En estos momentos solo pienso en Argentina y quizás Uruguay”, agregó sobre los países que podría incluir el viaje apostólico.

Al mismo tiempo, el Papa reconoció que “ya hubo varios intentos antes, pero las elecciones frustraron la visita”, ya que la Santa Sede desaconseja los viajes papales durante los años electorales.

En mayo pasado, el pontífice había adelantado en público que “la idea es ir a Argentina el año que viene, vamos a ver si se puede”

Francisco planteó en varias ocasiones que tenía previsto visitar Argentina a fines de 2017 en una gira por el Cono Sur que finalmente se canceló por el cronograma electoral en Chile.

